Δημήτρης Κόκοτας: Ξέσπασε η αδερφή του για τα δημοσιεύματα που αναφέρονται σε δωρεά οργάνων

Ήταν 28 Μαρτίου η μέρα που ο Δημήτρης Κόκοτας στα Ολυμπιακά Ακίνητα στο Γαλάτσι στις πρόβες του J2US υπέστη έμφραγμα και ανακοπή και από τότε νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γεννηματάς αρχικά στην εντατική και εδώ και λίγους μήνες στη Μονάδα αυξημένης φροντίδας, χωρίς να έχει ακόμα ανακτήσει επαφή με το περιβάλλον.

Όλο αυτό το διάστημα η οικογένειά του περνάει έναν Γολγοθά, περιμένοντας τη στιγμή που ο δικός της άνθρωπος θα καταφέρει να ξεπεράσει το σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Και μέσα σε όλο αυτό που ζουν, υπάρχουν και κάποια δημοσιεύματα που μιλούν μέχρι και για ενδεχόμενη δωρεά οργάνων, ενώ ο τραγουδιστής είναι ζωντανός και η κατάστασή του παρουσιάζει μια πολύ μικρή βελτίωση στις απεικονιστικές του εξετάσεις που επαναλαμβάνονται συχνά.

