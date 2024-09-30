Λογαριασμός
Survivor: Γκρίνια και ένταση -Δείτε το trailer

Απόψε στις 22:15 στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό

Survivor

Η διπλή αποχώρηση από την Κίτρινη ομάδα δημιούργησε πολλά ερωτηματικά στο εσωτερικό της. Ποιος ψήφισε ποιον και γιατί; Απόψε, οι Τίγρεις καλούνται να συγκεντρωθούν για να μπορέσουν να μπουν στο στίβο μάχης με αξιώσεις. 

Δείτε το trailer

Από την άλλη πλευρά η Εκατερίνα εξακολουθεί να απασχολεί τους Πράσινους με τη στάση της. 

Survivor

Δύο αγωνίσματα με αυξημένο βαθμό δυσκολίας και δελεαστικά έπαθλα περιμένουν τις δύο ομάδες. Η κούραση και τα πηγαδάκια στους πάγκους δημιουργούν γκρίνια και η πίεση είναι μεγάλη για τους δύο αρχηγούς. Μπροστά σε αυτή την ένταση ο Γιάννης Γρυμανέλης ανεβάζει τους τόνους…

Survivor

Survivor

