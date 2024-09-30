Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυθημερόν στην Παναγιά της Τήνου για προσκύνημα

Δεν έχει κρύψει η Σταματίνα Τσιμτσιλή ποτέ τη βαθιά της πίστη. Η παρουσιάστρια είναι συχνή επισκέπτρια της Μονής του Αγίου Ευφραίμ -το όνομά του άλλωστε έδωσε και στον γιο της, Ιωάννης Ευφραίμ-, ενώ επέλεξε να κάνει τη βάπτιση του μικρού σε ένα άλλο σημαντικό θρησκευτικό τόπο, τη Μονή του Ταξιάρχη στο Μανταμάδο της Μυτιλήνης.

Και τώρα ένιωσε την ανάγκη να πάει για ένα προσκύνημα στην Παναγιά της Τήνου. Και όχι μόνη της. Το Σάββατο που μας πέρασε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, με τις κολλητές και κουμπάρες της Μαίρη Παλιαλέξη, Ιωάννα Σρόιτερ και Ματίνα Μαρτίνη, πήραν το γρήγορο καταμαράν και ταξίδεψαν από τη Ραφήνα για την Τήνο, προκειμένου να βρεθούν στην πασίγνωστη εκκλησία, να ανάψουν ένα κερί, να πουν τα ευχαριστώ τους και να προσκυνήσουν τη χάρη Της.

Η Σταματίνα, μάλιστα, ενώ ταξίδεψε φορώντας σορτς, πριν φτάσουν στον ναό, έβγαλε και φόρεσε μια μακριά φούστα από πάνω, προτού περάσουν μέσα στον περίβολο. Η γυναικοπαρέα, αφού ολοκλήρωσε την επίσκεψη στην Παναγιά, έκανε μια μικρή βόλτα στη Χώρα, έκατσε για φαγητό σε παραδοσιακό ταβερνάκι και πήρε το πλοίο της επιστροφής για τη Ραφήνα και τα σπίτια τους με την καρδιά και την ψυχή γεμάτη.

