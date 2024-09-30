Δήμητρα Ματσούκα: «Κατάλαβα ότι ο Πέτρος είναι ο άνθρωπός μου με το που τον γνώρισα»

Τη Δήμητρα Ματσούκα συνάντησε η Δέσποινα Καμπούρη για την εκπομπή Weekenders στο τελείωμα των παραστάσεων του Άλσους και λίγο πριν ξεκινήσουν οι προετοιμασίες για τη χειμερινή θεατρική σεζόν.

Η ηθοποιός και σύζυγος του Πέτρου Κόκκαλη στην πιο απενοχοποιημένη και χαλαρή της φάση ως τώρα μίλησε για όλα. Τους ρόλους της, την οικογένειά της, τα σχέδιά της και φυσικά τον άντρα της ζωής της και τη γνωριμία που οδήγησε σε έναν μεγάλο έρωτα που κατέληξε στον γάμο τους πέρυσι μετά από 7 χρόνια κοινής ζωής.

«Υπάρχει μια πολύ απλή σκέψη που με απενοχοποιεί και με απελευθερώνει. Είμαι απλά το μέσο για να ακουστεί ένα κείμενο. Δε νιώθω αμήχανα στις συνεντεύξεις και μάλιστα οι φίλοι μου λένε ότι είμαι πολύ καλή σε αυτό. Είμαι άνετα με αυτό. Επιλέγω να πηγαίνω εκεί που ξέρω ότι δε θα περάσω άσχημα. Δε με φέρνουν σε δύσκολη θέση οι ερωτήσεις. Υπάρχουν όμως ερωτήσεις που είναι ανέμπνευστες και βαρετές» είπε αρχικά η Δήμητρα Ματσούκα και στη συνέχεια αφού πρώτα μίλησε για την αγάπη που έχει πάρει από την οικογένειά της και που της διαμόρφωσε τον χαρακτήρα και τη στάση ζωής μίλησε για τον σύζυγό της Πέτρο Κόκκαλη:

«Είμαι ρεαλίστρια. Θεωρώ, ότι όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο που είναι αυτό που θέλεις, τον θαυμάζεις, τον εκτιμάς, τον αγαπάς, το “για πάντα” είναι εύκολο. Εγώ το κατάλαβα ότι είναι ο άνθρωπός μου με το που τον γνώρισα. Είχα αυτή την πεποίθηση. Πολύ σύντομα κατάλαβα ότι ο Πέτρος ήταν αυτός που ήθελα στη ζωή μου.

Έτσι υπάρχει διάρκεια στις σχέσεις, όταν και οι δύο δίνουν πράγματα ο ένας τον άλλον. Στην προεκλογική περίοδο δεν ήθελα να σταθώ δίπλα στον σύζυγό μου αλλά στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Με απογοήτευσε που ήρθαν έτσι τα αποτελέσματα, οι περισσότεροι άνθρωποι που βγήκαν στις Ευρωεκλογές είναι ανησυχητικό».

