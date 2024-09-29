Ελιάνα Χρυσικοπούλου: Οι σκέψεις της «νέας» μετά την πρεμιέρα του «Καλύτερα δεν γίνεται»

Η Ελιάνα Χρυσικοπούλου μετά την απόφαση της Ελένης Μενεγάκη να αποχωρήσει από τον τηλεοπτικό αέρα του Mega δέχτηκε μια πρόταση από τη Ναταλία Γερμανού κι αν και αμφιταλαντεύτηκε αρκετά για να πει το ναι –για πρακτικούς λόγους που έχουν να κάνουν ξεκάθαρα με τα παιδιά της- τελικά συμφώνησε και από χθες βρίσκεται στον τηλεοπτικό αέρα του alpha ως το νέο μέλος της παρέας μαζί με τον Άγγελο Βουράκη.

Λίγες ώρες μετά την πρεμιέρα τους μοιράστηκε στο instagram όλα τα συναισθήματά της για το νέο της ξεκίνημα:

«Παράξενο συναίσθημα, μετά από τόσα χρόνια, να μην είσαι πια ο «παλιός» σε μια ομάδα, αλλά ο «νέος».

Από τη μια κουβαλάς όλη την αυτοπεποίθηση που σου δίνει η εμπειρία σου, από την άλλη το τεράστιο βάρος πως όλοι πιστεύουν ότι «το ‘χεις», ενώ εσύ ακόμα ψάχνεις τον βηματισμό σου (και μιας που είπα βηματισμό, ν’ αναφέρω απλά πως για ελάχιστα εκατοστά δεν κουτούλησα τον καλεσμένο μας, λόγω αποπροσανατολισμού μου στο πλατό…).

Θα μιλούσα για «άγχος πρεμιέρας» αλλά δεν το πολυδικαιούμαι, όχι μέσα σε ένα κανάλι τόσο οικείο και αγαπημένο (από εδώ ξεκίνησα 12 χρόνια πριν), όχι σε μια ομάδα τόσο καλοκουρδισμένη (εντός και εκτός πλατό) και σίγουρα όχι με μια ομαδάρχισσα που πιστεύει με τόσο σθένος σε όσους έχει επιλέξει να βρίσκονται δίπλα της.

Όσο για την υποδοχή των «παλιών» στη «νέα»; Ας πούμε απλά πως η κλίμακα ξεκινάει από «θερμή» και φτάνει ως «συγκινητική». Ευχαριστώ για σήμερα. Τώρα αρχίζει το καλό»

