Αθηνά Οικονομάκου: «Κανένα διαζύγιο δεν είναι εύκολο και ευτυχές. Ήμουν όμως σίγουρη για την απόφασή μου»

Στη Φαίη Σκορδά την περιμέναμε, στον Κώστα Τρουρό την είδαμε τελικά την Αθηνά Οικονομάκου στην πρώτη της κανονική τηλεοπτική συνέντευξη μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της από τον Φίλιππο Μιχόπουλο και τη νέα σχέση στη ζωή της με τον Bruno Cerella.

Η ηθοποιός που πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Mega «Έχω παιδιά» βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής «Ακόμα δεν είδες τίποτα» και μίλησε ανοιχτά για όλα, δηλ΄'ωνοντας πως πια για εκείνη είναι πιο σημαντικό να είναι η ίδια χαρούμενη παρά να κάνει τους άλλους χαρούμενους.

