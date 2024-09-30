Επική σπόντα του Τσουρού στον Μικρούτσικο: «Ήθελες την ξανθιά σου και φέτος»

Σας είχαμε πρώτοι γράψει από τα τέλη Ιουλίου τη συμφωνία του Ανδρέα Μικρούτσικου με το Mega και τον διαμοιρασμό της παρουσίας του ανάμεσα στη Φαίη Σκορδά από Δευτέρα με Πέμπτη και τον Κώστα Τσουρό (που αρχικά ήταν να τον έχει) τις Κυριακές.

Και μετά από δύο εβδομάδες στο Buongiorno έφτασε το πρώτο Σαββατοκύριακο του «Ακόμα δεν είδες τίποτα» με τον Ανδρέα να κάνει την πρώτη του εμφάνιση και εκεί.

