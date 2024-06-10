Λίγο πριν ξεκινήσει τις εμφανίσεις της εντός Ελλάδος για το καλοκαίρι με την Αναστασία στο πλευρό της, η Νατάσα Θεοδωρίδου κάνει κάποιες εμφανίσεις σε μεγάλες πόλεις της Ευρώπης.

Ξεκίνησε από το Λονδίνο, πήγε στο Ρότερνταμ, τη Φρανκφούρτη και πιο πρόσφατα το Μόναχο απολαμβάνοντας την αγάπη των ομογενών που γεμίζουν ασφυκτικά τους χώρους όπου εμφανίζεται.

Μία όμως ομογενής θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη της καθώς αν και 87 χρονών και με δυσκολίες στην κίνηση όχι μόνο βρέθηκε στον χώρο της συναυλίας της Νατάσας αλλά σηκώθηκε κιόλας και πήγε μπροστά τραγουδώντας μαζί της τις επιτυχίες της.

Όταν η Νατάσα την εντόπισε κάτω από τη σκηνή δεν γινόταν να μην τη φέρει κοντά της.

Η κυρία Αυγή την συγκίνησε βαθιά και η αγαπημένη τραγουδίστρια μετά το τέλος της συναυλίας της την ευχαρίστησε δημόσια για όσα τις είπε:

«Η κυρία Αυγή 87 ετών ήρθε στη συναυλία με τόση χαρά …μου είπε τόσο όμορφα λόγια ..

Κυρία Αυγή μου με συγκινήσατε ..μου δώσατε φτερά και πετάω ψηλά εκεί κάπου ανάμεσα στην αρχή μιας νέας ημέρας και στο πρώτο φως του ήλιου…όπως το όνομα σας…

Κυρία Αυγή μου» έγραψε στα Social της και πόσταρε το βίντεο με την αξέχαστη για την ίδια στιγμή.

Πηγή: skai.gr

