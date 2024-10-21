Επίθεση στον Fipster από τον Στηβ Μιλάτο: «Λίγο κομπλεξικός και κακός άνθρωπος»

Τη γνώμη του για τον Fipster ακα Φίλιππο Ιωάννου, είπε όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους σε βραδινή του έξοδο χθες, ο Στηβ Μιλάτος με αφορμή τον ντόρο που έγινε με τον ίδιον και τη Super Κική και το πρόσφατο κοινό τους βίντεο στο YouTube.

«Ο Fipster είναι δημοσιοσχεσίστας. Εμένα ξαφνικά ήθελε να μου πάρει συνέντευξη, μου έστελνε μηνύματα στο Instagram και, αφού μου πήρε τη συνέντευξη, ξαφνικά μου έκανε unfollow. Του λέω: γιατί μου έκανες unfollow; Πήραμε το κερασάκι μας και μετά τους γράφουμε στα… μην πω;» είπε στην αρχή ο Στηβ Μιλάτος και συνέχισε:

«Όταν είσαι λίγο κομπλεξικός και κακός άνθρωπος, αυτό κάνεις. Δεν με νοιάζει απλά το θεωρώ γελοίο. Δεν απαντάει στο μήνυμα.

Εντάξει, θα κάνουμε κολλητηλίκια με διάσημους για να γίνουμε κι εμείς διάσημοι, γιατί δεν έχουμε άλλη ζωή… αφού μας έδιωξαν από τα πάνελ» κατέληξε το ιδιαίτερα αιχμηρό του σχόλιο.

Μετά το τέλος της προβολής του βίντεο τόσο ο Δημήτρης Παπανώτας και η Τίνα Μεσσαροπούλου προσπαθούσαν να καταλάβουν αν πήγε ή δεν πήγε τελικά στην εκπομπή... Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανέλαβε να εξηγήσει.

