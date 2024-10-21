«Η Δίκη στον ΣΚΑΪ» στη νέα εποχή. Η αθλητική εκπομπή των μεγάλων αποκαλύψεων δίνει πάλι τον τόνο για να μη μείνει τίποτε στο σκοτάδι.

Απόψε: ΑΕΚ-ΠΑΟΚ, το ντέρμπι των Δικεφάλων. Αναλύουν ο προπονητής Μιχάλης Γρηγορίου και ο δημοσιογράφος Γιώργος Μπούζος.

Ακόμη: Όλες οι επίμαχες φάσεις με την Ελένη Λαμπαδαρίου, πρώην μέλος της ΚΕΔ.

Αποκάλυψη: Ποιοι κρύβονται πίσω από την εγκληματική οργάνωση της δολοφονίας Λυγγερίδη - Το ανώνυμο τηλεφώνημα που φώτισε την υπόθεση. Στο studio, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών Δημήτρης Βερβεσός, ο ποινικολόγος Γιάννης Απατσίδης, ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Αστυνομικών Χρήστος Συμεωνίδης και η δημοσιογράφος Μαίρη Μπενέα.

Το μακροβιότερο talk show, απόψε, στις 10 το βράδυ, ζωντανά, στον ΣΚΑΪ HYBRID και σε μαγνητοσκόπηση στη 01.00, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

