Δέσποινα Βανδή: Ποιο έθιμο του Πάσχα την εντυπωσίασε

Όπως το είχε πει σε δηλώσεις της έτσι και έγινε και η Δέσποινα Βανδή περνά το φετινό Πάσχα στην Κρήτη και όχι σε κάποια χώρα του εξωτερικού.

Η αγαπημένη τραγουδίστρια βρίσκεται στο πλέον αγαπημένο της μέρος με τον... αγαπημένο της Βασίλη Μπισμπίκη, τον Αποκόρωνα Χανίων, ένα μέρος που θα τους συνδέει για πάντα.

Σύμμαχός τους ο καλός καιρός που ενέπνευσε τη Δέσποινα Βανδή να στείλει τις πασχαλινές της ευχές δίπλα στη θάλασσα με τον ήλιο να λάμπει.

Το βράδυ της Ανάστασης βρέθηκε στις Βρύσες, το χωριό των τρεχούμενων νερών όπως λέγεται, και ανέβασε βίντεο από το κάψιμο του Ιούδα και αν μαντεύουμε σωστά μάλλον η έκταση της φλόγας της έκανε μεγάλη εντύπωση.

Το Κάψιμο του Ιούδα είναι από τα πιο χαρακτηριστικά πασχαλινά έθιμα που τηρείται σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Εκτυλίσσεται τη νύχτα της Ανάστασης ή το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα και σπανιότερα τη Μεγάλη Παρασκευή, με πρωταγωνιστή ένα πάνινο ανθρώπινο ομοίωμα του Ιούδα, το οποίο είναι παραγεμισμένο με άχυρα και εύφλεκτες ύλες.

Μάλιστα παραλλαγή του είναι το κάψιμο του Βαραββά που γίνεται στη Νέα Κίο.

Υπάλληλοι του Δήμου Άργους Μυκηνών και εθελοντές ετοιμάζουν το ομοίωμα του Βαραββά, στην αυλή του σχολείου, το οποίο καίγεται το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. Το έθιμο εδώ προέρχεται από την Κίο της Μικράς Ασίας και συγκεντρώνει πλήθος κόσμου καθώς είναι μοναδικό στο είδος του. Το ομοίωμα στήνεται σε ικρίωμα ύψους 8 περίπου μέτρων και παραδίνεται στις φλόγες, κατά την ώρα της Περιφοράς του Επιταφίου, ενώ πολύχρωμα βεγγαλικά πλημμυρίζουν την περιοχή τη νύχτα με ήχο και φως εντυπωσιάζοντας μικρούς και μεγάλους.

