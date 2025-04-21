Ήταν το μακρινό... 1980, 19 Απριλίου, όταν η Ελλάδα συμμετείχε στον 25ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη της Ολλανδίας.

Η Ελλάδα τότε έστειλε τη νεαρή καλλιτέχνιδα Άννα Βίσση με το συγκρότημα Επίκουροι και το τραγούδι Ωτοστόπ, σε μουσική σύνθεση του Τζικ Νακασσιάν και στίχους του Ρόνυ Σοφού, λαμβάνοντας τη 13η θέση.

Τη βραδιά της 19ης Απριλίου του 1980 νικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο εκπρόσωπος της Ιρλανδίας Johnny Logan ερμηνεύοντας το τραγούδι What's Another Year.

Το Αρχείο της ΕΡΤ, με αφορμή την συμπλήρωση 45 χρόνων από εκείνο το Διαγωνισμό, παρουσίασε το μουσικό βίντεο του τραγουδιού Ωτοστόπ, το οποίο είχε γυριστεί με την τεχνική του blue screen.

