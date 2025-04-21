Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τέτοιες μέρες η Άννα Βίσση πρωτοεμφανιζόταν στη Eurovision το 1980 - Το vintage βίντεοκλίπ του τραγουδιού της

Τι θέση είχε πάρει;

Άννα Βίσση

Ήταν το μακρινό... 1980, 19 Απριλίου, όταν η Ελλάδα συμμετείχε στον 25ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη της Ολλανδίας.

Η Ελλάδα τότε έστειλε τη νεαρή καλλιτέχνιδα Άννα Βίσση με το συγκρότημα Επίκουροι και το τραγούδι Ωτοστόπ, σε μουσική σύνθεση του Τζικ Νακασσιάν και στίχους του Ρόνυ Σοφού, λαμβάνοντας τη 13η θέση.

Τη βραδιά της 19ης Απριλίου του 1980 νικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε ο εκπρόσωπος της Ιρλανδίας Johnny Logan ερμηνεύοντας το τραγούδι What's Another Year.

Το Αρχείο της ΕΡΤ, με αφορμή την συμπλήρωση 45 χρόνων από εκείνο το Διαγωνισμό, παρουσίασε το μουσικό βίντεο του τραγουδιού Ωτοστόπ, το οποίο είχε γυριστεί με την τεχνική του blue screen.

Πηγή: WomenOnly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Άννα Βίσση Eurovision WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
64 0 Bookmark