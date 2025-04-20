Σχεδόν 25 χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση του Χάρι, του Ρον και της Ερμιόνης στη μεγάλη οθόνη, ένα νέο καστ είναι έτοιμο να φορέσει τους μανδύες τους.

Από τότε που η σειρά Χάρι Πότερ της HBO ανακοινώθηκε επίσημα το 2023, οι θαυμαστές αναρωτιούνται ποιοι θα υποδυθούν τους μαθητές και τους καθηγητές του Χόγκουαρτς. Τώρα, έχουμε επιτέλους κάποιες απαντήσεις.

Το νέο καστ του Χάρι Πότερ αρχίζει να διαμορφώνεται

Αν και το κύριο τρίο (Χάρι, Ρον και Ερμιόνη) δεν έχει ακόμα ανακοινωθεί, η HBO επιβεβαίωσε αρκετούς σημαντικούς ρόλους στις 14 Απριλίου. Επιβεβαιώνοντας προηγούμενες φήμες, ο Τζον Λίθγκοου θα υποδυθεί τον Άλμπους Ντάμπλντορ, τον διευθυντή του Σχολείου Χόγκουαρτς Μαγείας και Μαγείας.

«Δεν ήταν εύκολη απόφαση, γιατί θα με καθορίσει για το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής μου, φοβάμαι. Αλλά είμαι πολύ ενθουσιασμένος», δήλωσε πρόσφατα στο ScreenRant. «Κάποιοι υπέροχοι άνθρωποι στρέφουν την προσοχή τους πίσω στον Χάρι Πότερ. Γι’ αυτό ήταν τόσο δύσκολη απόφαση. Θα είμαι περίπου 87 ετών στο πάρτι λήξης, αλλά είπα το “ναι”.»

Τον περασμένο μήνα, το Deadline ανέφερε ότι η Τζάνετ ΜακΤίρ ήταν σε διαπραγματεύσεις για να υποδυθεί την καθηγήτρια ΜακΓκόναγκαλ, ενώ ο Πάπα Εσίεντου βρισκόταν σε τελικές συζητήσεις για τον ρόλο του καθηγητή Σνέιπ. Η HBO επιβεβαίωσε ότι και οι δύο θα ενσαρκώσουν αυτούς τους εμβληματικούς καθηγητές.

Το HBO αποκάλυψε επίσης ότι ο Νικ Φροστ, γνωστός από τις ταινίες «Shaun of the Dead» και «Hot Fuzz», θα ενσαρκώσει τον Ρούμπεους Χάγκριντ, τον ημίγγιγαντα επιστάτη του Χόγκουαρτς. Σε επαναλαμβανόμενους ρόλους καλεσμένων, ο Λουκ Θάλον θα υποδυθεί τον καθηγητή Κουίρελ και ο Πολ Γουάιτχαουζ τον Άργκους Φιλτς, τον επιστάτη του σχολείου.

Φυσικά, αρκετοί αγαπημένοι χαρακτήρες δεν θα εμφανιστούν από την αρχή.

«Υπάρχουν ενδιαφέροντες άνθρωποι που θέλουν να ενσαρκώσουν τους ενήλικες χαρακτήρες που θα εμφανιστούν στις επόμενες σεζόν, όπως τον Σείριο Μπλακ», ανέφερε η Σάρα Όμπρεϊ, επικεφαλής IP της HBO, στο The Hollywood Reporter.

Αν και πολλοί νοσταλγούν τις αρχικές ερμηνείες, η Όμπρεϊ ξεκαθάρισε πως η σειρά δεν σχεδιάζει να «επαναλάβει» τους ηθοποιούς των ταινιών.

«Είναι πάντα λίγο αγχωτικό, γιατί οι άνθρωποι έχουν ταυτίσει αυτούς τους ρόλους με συγκεκριμένους ηθοποιούς, αλλά επειδή η σειρά θα έχει οκτώ ώρες τηλεόρασης ανά σεζόν, θα βυθιστούν σε διαφορετικές ερμηνείες», εξήγησε.

Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά Χάρι Πότερ;

Σύμφωνα με το Deadline, η σειρά θα ξεκινήσει γυρίσματα το καλοκαίρι του 2025.

Ο διευθυντής της HBO, Κέισι Μπλόις, αποκάλυψε σε τηλεδιάσκεψη ότι η σειρά αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα τέλη του 2026 ή στις αρχές του 2027 και θα προβάλλεται για «δέκα συνεχόμενα χρόνια».

