Πιάστηκαν στα χέρια «Οι Δεκατιανοί»; (Spoiler alert είναι AI) - Δείτε βίντεο

Η αγαπημένη συνήθεια του τηλεοπτικού κοινού μπορεί να έχει πλούσια θεματολογία και αποκλειστικότητες αλλά σίγουρα δεν έχει... κατς (ή έχει εικονικό) 

Δεκατιανοί

Είναι δυνατόν να πιάστηκαν στα χέρια στο στούντιο του ΣΚΑΪ «Οι Δεκατιανοί» Γιάννης Πιτταράς και ο Γιώργος Γρηγοριάδης; Είναι δυνατόν να το έκαναν american bar οι δύο δημοσιογράφοι;

Και αυτή τη σεζόν, η αγαπημένη συνήθεια του τηλεοπτικού κοινού μπορεί να έχει πλούσια θεματολογία, αποκλειστικότητες, απευθείας συνδέσεις και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, αλλά σίγουρα δεν έχει... κατς (ή έχει εικονικό).

Το χεράκι της έβαλε βέβαια η Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία σοφά ποιούσα, δεν ανέδειξε νικητή.  

TAGS: Οι Δεκατιανοί ΣΚΑΪ τηλεόραση τεχνητή νοημοσύνη
