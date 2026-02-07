Είναι δυνατόν να πιάστηκαν στα χέρια στο στούντιο του ΣΚΑΪ «Οι Δεκατιανοί» Γιάννης Πιτταράς και ο Γιώργος Γρηγοριάδης; Είναι δυνατόν να το έκαναν american bar οι δύο δημοσιογράφοι;

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Και αυτή τη σεζόν, η αγαπημένη συνήθεια του τηλεοπτικού κοινού μπορεί να έχει πλούσια θεματολογία, αποκλειστικότητες, απευθείας συνδέσεις και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, αλλά σίγουρα δεν έχει... κατς (ή έχει εικονικό).

Το χεράκι της έβαλε βέβαια η Τεχνητή Νοημοσύνη, η οποία σοφά ποιούσα, δεν ανέδειξε νικητή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.