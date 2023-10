Δείτε τη Lady Gaga να ερμηνεύει το «Shallow» με τους U2 στο Las Vegas Sphere

Η Lady Gaga συνόδευσε τους U2 κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στο Sphere, στο Λας Βέγκας, χθες, Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2023, για μια ερμηνεία του «Shallow», του τραγουδιού της από το «A Star Is Born».

Η τραγουδίστρια ανέβηκε στη σκηνή με το συγκρότημα, ντυμένη με δερμάτινο μπουφάν και γυαλιά ηλίου, και ενθουσίασε το κοινό στην ερμηνεία της με τον Bono.

Η εμφάνιση της Lady Gaga ακολούθησε την πρόσφατη συνεργασία της επί σκηνής με τους Rolling Stones στο κλαμπ Racket της Νέας Υόρκης την περασμένη εβδομάδα. Συμμετείχε στο συγκρότημα για το «Sweet Sounds of Heaven» από το πρόσφατο LP των Rolling Stones, «Hackney Diamonds».

