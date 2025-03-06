Glastonbury 2025: Οι πρωταγωνιστές που θα λάμψουν στο κορυφαίο μουσικό φεστιβάλ

Η Αμερικανίδα ποπ σταρ Ολίβια Ροντρίγκο, το δημοφιλές βρετανικό συγκρότημα «The 1975» και ο θρυλικός Καναδός τραγουδιστής και τραγουδοποιός Νιλ Γιανγκ θα είναι τα κεντρικά ονόματα της φετινής διοργάνωσης του κορυφαίου Μουσικού Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές του.

Ο Μάτι Χίλι και η μπάντα του θα εμφανιστούν στην εμβληματική Pyramid Stage την Παρασκευή 27 Ιουνίου, θα ακολουθήσει την επόμενη ημέρα ο Νιλ Γιανγκ με τους Chrome Hearts και η αυλαία θα πέσει με την Ροντρίγκο την Κυριακή 29 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα ο Ροντ Στιούαρτ, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον περασμένο Νοέμβριο, θα εμφανιστεί στην τιμητική ενότητα των θρύλων του Φεστιβάλ.

Η ανακοίνωση έρχεται δύο μήνες μετά τη δήλωση του Νιλ Γιανγκ ότι ακυρώνει τη συμμετοχή του λόγω εμπλοκής του BBC στη διοργάνωση. Ωστόσο, ανακάλεσε την απόφασή του ήδη την επόμενη μέρα, επιβεβαιώνοντας την παρουσία του στο φετινό Γκλάστονμπερι.

Olivia Rodrigo and The 1975 to headline Glastonbury 2025https://t.co/47zmsiaCYn — BBC Breakfast (@BBCBreakfast) March 6, 2025

Στους συμμετέχοντες στη φετινή διοργάνωση περιλαμβάνονται μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής, όπως οι Charli XCX, Loyle Carner, The Prodigy, Father John Misty, St. Vincent, Shaboozey, Kneecap, Wet Leg, Denzel Curry, Faye Webster, Brandi Carlile, Caribou, Gary Numan, Lucy Dacus, Nile Rodgers, Girl in Red και Turnstile, μεταξύ άλλων.

Το θρυλικό Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στο Worthy Farm του Somerset από τις 25 έως τις 29 Ιουνίου σύμφωνα με το Variety.

