Εύη Βατίδου: Στο πλευρό των παιδιών της, απαντάει κι εκείνη στον Γρηγόρη Βαλλιανάτο

Ο Χρίστος Κούγιας προανήγγειλε χθες πως θα κινηθεί νομικά κατά του Γρηγόρη Βαλλιανάτου για το ποστ που έκανε μετά το θάνατο του πατέρα του Αλέξη Κούγια.

Και αργά το βράδυ θέση για το θέμα πήρε και η μητέρα του και πρώην σύζυγος του γνωστού ποινικολόγου στηρίζοντας τα παιδιά της και τον εκλιπόντα πλέον άνθρωπό της:

«Προς κύριο Γρηγόρη Βαλλιανάτο.

Όταν ένας άνθρωπος φεύγει από την ζωή, το μόνο που μένει είναι οι αναμνήσεις, οι στιγμές που μοιράστηκε με τους άλλους και η αγάπη που έδωσε ή έλαβε. Το να αμαυρώνει κάποιος τη μνήμη ενός νεκρού δεν αλλάζει την αλήθεια της ζωής του, αλλά δείχνει περισσότερα για εκείνον που το κάνει.

Ο σεβασμός προς έναν άνθρωπο που δεν είναι πια εδώ είναι στοιχείο ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας. Ο χρόνος θα δείξει τι πραγματικά άφησε πίσω του, όχι τα λόγια αυτών που επιλέγουν να μικραίνουν τη μνήμη του με κακία ή εμπάθεια. Οι πράξεις του, η κληρονομιά του – τα παιδιά του, οι στιγμές που έζησε, θα είναι για πάντα πιο δυνατά από κάθε προσπάθεια σπίλωσης. Εύη Βατίδου».

