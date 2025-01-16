«Όπου Υπάρχει Ελλάδα»: Ζωντανά από τη Ρόδο - Σήμερα στις 14:45 στον ΣΚΑΪ

Η Ευλαμπία Ρέβη, ο Γιώργος Κουρδής και η κάμερα του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» συνεχίζουν το οδοιπορικό τους στα Δωδεκάνησα και σήμερα στις 14:45, συνδεόμαστε ζωντανά με τη Ρόδο στον ΣΚΑΪ.

Μιλάμε με τους κατοίκους, στον απόηχο της καταστροφής από τις πρόσφατες θεομηνίες και καταγράφουμε τον φόβο και την ανησυχία τους. Στην Ιαλυσό, στο Φαληράκι, την Κρεμαστή και την Παστίδα περπατάμε και ακούμε ιστορίες ανθρώπων που οι ίδιοι σώθηκαν από θαύμα, όχι όμως και οι περιουσίες τους.

Ζούμε όμως και την όμορφη πλευρά της ζωής, μέσα από τη μουσική δύο κοριτσιών που είναι σπουδαίες πιανίστριες με διεθνείς διακρίσεις και δυναμώνουμε σώμα και πνεύμα, παίζοντας μπάσκετ πάνω σε αναπηρικά αμαξίδια με τους αθλητές του Γυμναστικού Συλλόγου Δωδεκανήσων.

