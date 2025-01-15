Η Γωγώ Δελογιάννη δέχτηκε λεκτική επίθεση για τα κιλά της και αντέδρασε όπως θα έπρεπε να κάνουμε όλες μας!

Η Γωγώ Δελογιάννη η γνωστή σεφ, μεταξύ άλλων και από την εκπομπή Πρωίαν σε είδον, δεν μασάει τα λόγια της και το έχει αποδείξει. Ήδη η επιλογή της να γίνει σεφ που θεωρείται από τα σκληρότερα επαγγέλματα είναι από μόνη της μια ένδειξη θάρρους και δύναμης.

Η Γωγώ έχει μιλήσει για τον μισογυνισμό που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία σε συνέντευξη που είχε δώσει στη Lifo λέγοντας:

«Ο εσωτερικευμένος μισογυνισμός είναι πανταχού παρών, πολύ ύπουλος και επικίνδυνος. Σιχαίνομαι που το λέω, αλλά δεν υπάρχει καμία μας που να μην τον φέρει έστω και λίγο. Γιατί οι μαμάδες μας και οι γιαγιάδες μας, οι θειάδες μας, οι φίλες μας που είναι τα πρότυπά μας, όλες οι κλώσες που περιβάλουμε η μία την άλλη ‒γιατί έχουμε μεγαλώσει ως κλώσες‒, έχουμε βαθιά ριζωμένο στο DNA μας το ζιζάνιο της πατριαρχίας.

Κι αυτή η ρίζα, όσο και να την καίμε και να την πετάμε, ξαναβγαίνει. Μια τύπισσα που έχει το δικό μου κορμί, που δεν είναι ένα κορμί που το βλέπει ο άλλος και το λιμπίζεται, θα δει κάποια που είναι σαράντα κιλά πιο αδύνατη και έχει μεγάλα μπούτια και θα πει "ρε φίλε, πώς βγήκε έτσι στην παραλία;". Ακόμα κι αν δεν το πει δυνατά, θα το σκεφτεί.

Και για μένα λένε το ίδιο όλοι και το ξέρω, γι’ αυτό προσπαθώ να μην κάνω τέτοιες σκέψεις, αλλά όσο και να λέω "το κορίτσι είναι γαμώ και θα κάνει ό,τι θέλει και με αυτά τα μπούτια και με αυτά τα βυζιά και με τον κώλο έξω, και κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει", έχει περάσει από το μυαλό μου. Γιατί μου έχει περάσει στο DNA ότι πρέπει να είσαι ψηλή, ξανθιά, καλλίγραμμη για να τα έχεις όλα ξέσκεπα, αλλιώς να είσαι σεμνή και χαμηλοβλεπούσα και να κάθεσαι σπίτι σου και να μεγαλώνεις τα παιδιά σου».

Αυτή η γυναίκα δέχτηκε μια ακόμα μισογυνική λεκτική επίθεση για τα κιλά της και δεν το άφησε καθόλου να περάσει έτσι, όπως αποκάλυψε στο Πρωίαν σε είδον και σχολίασαν σήμερα στο Breakfast@Star.

«Εμένα χθες ένας άνθρωπος με έβρισε στον δρόμο για τα κιλά μου. Πήρα την εταιρεία που δούλευε -γιατί ήταν με ένα επαγγελματικό αυτοκίνητο- και τους λέω θέλω τα στοιχεία του να του κάνω μήνυση. Δεν γίνεται να το κάνεις και να μην ανοίγει δόντι!» είπε χαρακτηριστικά.

