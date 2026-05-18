Έντονη κριτική στην εμφάνιση του Ακύλα στη φετινή Eurovision άσκησε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος Δημήτρης Δανίκας, σχολιάζοντας με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο την παρουσία του Έλληνα καλλιτέχνη στη σκηνή του διαγωνισμού.

Ο κ. Δανίκας ξεκαθάρισε αρχικά ότι δεν έχει προσωπικά κάτι με τον τραγουδιστή, σημειώνοντας πως έχει ακούσει τα καλύτερα για τον χαρακτήρα του, ωστόσο στάθηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα.

«Ο Ακύλας μπορεί να είναι καταπληκτικό παιδί, έτσι; Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ακούω τα καλύτερα. Αυτός νιαούριζε, τι έκανε; Καρνάβαλος ήταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Συγκρίνοντας την ελληνική συμμετοχή με διεθνείς μουσικές παραγωγές, ο δημοσιογράφος υποστήριξε ότι η διαφορά ποιότητας είναι χαοτική. «Όταν βλέπω, στο σινεμά τη συναυλία της Billie Eilish, τι να δω μετά; Τι συγκρίνεις; Είναι σαν να βλέπω τον Μέσι και μετά...», είπε, προσθέτοντας πως παρακολουθώντας την εμφάνιση του Ακύλα δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα γέλια του.

«Εγώ γελούσα πάντως όταν το έβλεπα αυτό. Και λέω το παιδί αυτό προφανώς το προπόνησαν να κάνει αυτά τα πράγματα, να νιαουρίζει, να γρατζουνίζει. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα τώρα;», σχολίασε.

Παράλληλα, ο ίδιος πρότεινε τον Νέγρο του Μοριά ως μια διαφορετική επιλογή για μελλοντική ελληνική συμμετοχή στην Eurovision, τονίζοντας πως η μουσική που συνδυάζει διαφορετικά στοιχεία έχει μεγαλύτερη δυναμική.

«Εγώ θα έστελνα στον διαγωνισμό τον Νέγρο του Μοριά. Καταπληκτικός είναι! Γιατί έχει τον συνδυασμό του κλαρίνου με το hip hop. Πάντα το χαρμάνι κερδίζει στη μουσική. Όταν συναντώνται διαφορετικά πράγματα», ανέφερε.

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και σε μουσική εμφάνιση που παρακολούθησε στη φιέστα της ΑΕΚ, λέγοντας πως εκεί είδε «πραγματική μουσική».

«Τι είναι η μουσική τώρα; Αυτά τα 12 κορίτσια που βγήκαν χθες στο γήπεδο στη φιέστα της ΑΕΚ και παίξανε το Bella Ciao, αλλά σε μια παραλλαγή. Αυτό ήταν μουσική, όχι ο Ακύλας», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

