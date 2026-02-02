Cure: Κέρδισαν για πρώτη φορά στην καριέρα τους βραβεία Grammy

Οι Cure κέρδισαν τα δύο πρώτα βραβεία Grammy της θρυλικής τους καριέρας, για το άλμπουμ τους «Songs Of A Lost World». Στην τελετή απονομής των βραβείων της Εθνικής Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Ηχογράφησης των ΗΠΑ που πραγματοποιήθηκε στο Crypto.com Arena του Λος Άντζελες το συγκρότημα κέρδισε δύο βραβεία, Καλύτερου Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής και Καλύτερης Ερμηνείας Εναλλακτικής Μουσικής για το «Alone».

Το αγγλικό post-punk, new wave συγκρότημα έχει προταθεί μόνο δύο φορές για βραβεία Grammy στην καριέρα του και στις δύο περιπτώσεις στην κατηγορία Καλύτερου Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής – το 1993 για το «Wish» και το 2001 για το «Bloodflowers», αλλά δεν τα κατάφερε και στις δύο περιπτώσεις.

La vidéo de la remise des Grammy Awards pour le meilleur album de musique alternative (#SongsOfALostWorld) et celui de la meilleure performance de musique alternative (#Alone).#TheCure #GRAMMYs2026 pic.twitter.com/VZJnPWhZUK — 𝗣𝗜𝗖𝗧𝗨𝗥𝗘𝗦 𝗢𝗙 𝗖𝗨𝗥𝗘 (@picturesofcure) February 2, 2026

Το συγκρότημα δεν ήταν στην τελετή απονομής των Grammy για να παραλάβει τα βραβεία, καθώς τα μέλη του παρευρέθηκαν στην κηδεία του κιθαρίστα και κιμπορντίστα των Cure Πέρι Μπαμόντε.

Έστειλαν, ωστόσο, μήνυμα που διαβάστηκε από τη σκηνή, στην οποία ο αρχηγός Ρόμπερτ Σμιθ τόνισε: «Ο Σάιμον, ο Τζέισον, ο Ρότζερ, ο Ριβς και εγώ θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για αυτό το υπέροχο βραβείο, είναι μεγάλη τιμή που το παραλαμβάνουμε».

«Θα θέλαμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους όσοι βοήθησαν στη δημιουργία του άλμπουμ μας "Songs Of A Lost World" (Τραγούδια ενός Χαμένου Κόσμου), ιδιαίτερα τον συμπαραγωγό Πολ Κόρκετ, όλους στη Universal Music Group που εργάστηκαν τόσο σκληρά για να βρεθεί ο "Χαμένος Κόσμος" μας, όλους στο ως επί το πλείστον ακούραστο συνεργείο μας... και το πιο σημαντικό, όλους τους θαυμαστές των Cure σε όλο τον κόσμο, που ήρθαν στις συναυλίες μας στον «Χαμένο Κόσμο» και απόλαυσαν τη μουσική μας στον «Χαμένο Κόσμο». Χωρίς εσάς, τίποτα από αυτά δεν θα ήταν δυνατό. Σας ευχαριστούμε!».

Στην κατηγορία Καλύτερης Ερμηνείας Εναλλακτικής Μουσικής, οι Cure αναμετρήθηκαν με τους Bon Iver, Turnstile, Wet Leg και Hayley Williams, ενώ για το Καλύτερο Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής, κέρδισαν με συνυποψήφιους τους Bon Iver, Tyler, The Creator, Wet Leg και Hayley Williams. Το «Songs Of A Lost World» ήταν το πρώτο άλμπουμ του συγκροτήματος μετά από 16 χρόνια.

Πηγή: skai.gr

