My Style Rocks: Φθινοπωρινές φούστες - Δείτε το trailer

Η συμπεριφορά της Άννας την ώρα της προετοιμασίας προβληματίζει τη Μαρία και την Σοφία που θεωρούν πως έχει άσχημο τρόπο - Σήμερα στις 16:30, στον ΣΚΑΪ

My style rocks

Ένα ρούχο της εποχής καλούνται οι διαγωνιζόμενες του My Style Rocks να εντάξουν σήμερα στα looks τους. Οι φθινοπωρινές φούστες είναι ιδανικές για να αναδείξουν κάθε στυλ με κομψότητα και άνεση. Midi, μάξι ή μίνι συνδυάζονται εύκολα με πουλόβερ, μπότες ή sneakers, δημιουργώντας σύνολα που ισορροπούν ανάμεσα στο casual και το chic.

Στα παρασκήνια η καθυστέρηση της Σέβης ανησυχεί τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες.

ΣΚΑΪ

Η συμπεριφορά της Άννας την ώρα της προετοιμασίας προβληματίζει τη Μαρία και τη Σοφία που θεωρούν πως έχει άσχημο τρόπο. Ο προβληματισμός τους μεταφέρεται και στην πασαρέλα. Ποια fashionista θα πάρει το μέρος της; Ποιος κριτής υπήρξε μάρτυρας σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό;

Μια κουβέντα της Χριστιάνας φέρνει δάκρυα στα μάτια της Ιωάννας…

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Δείτε το τρέιλερ:

Πηγή: skai.gr

TAGS: ΣΚΑΪ ΣΚΑΪ τηλεόραση My Style Rocks
