«Marty Supreme»: Η ταινία με τον Timothee Chalamet μπορεί να ξεπεράσει τα 70 εκατ. δολάρια!

Η ταινία «Marty Supreme» της A24, με πρωταγωνιστή τον Τίμοθι Σαλαμέ, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον στην American Film Market (AFM) του Λας Βέγκας.

Πληροφορίες μιλούν για έναν προϋπολογισμό που αγγίζει τα 70 εκατομμύρια δολάρια, κάτι που την κάνει όχι μόνο την πιο ακριβή παραγωγή του φετινού AFM αλλά και της Α24.

Αφηγείται την ιστορία του θρυλικού πρωταθλητή του πινγκ πονγκ, Μάρτι Ράισμαν, με τον Τζος Σαφντί να υπογράφει τη σκηνοθεσία στην πρώτη του προσπάθεια από το 2008. Το σενάριο υπογράφουν ο σκηνοθέτης και ο Ρόναλντ Μπρόνστεϊν, οι οποίοι μοιράζονται επίσης την παραγωγή μαζί με τους Έλι Μπους και Άντονι Καταγάς.

Josh Safdie’s #MartySupreme reportedly has a ~$70M budget 🏓



• Most expensive A24 film ever



• Stars Timothee Chalamet, Gwyneth Paltrow, and Tyler the Creator



• Follows a professional ping-pong player



• Envisioned as a fast-pace comedy similar to 'The Wolf of Wall Street' pic.twitter.com/yWKJ2ECzVd — Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) November 5, 2024

Το καστ του «Marty Supreme» είναι εντυπωσιακό, αφού συμπρωταγωνιστεί η βραβευμένη με Όσκαρ, Γκουίνεθ Πάλτροου, η οποία επιστρέφει μετά από πέντε χρόνια απουσίας. Συμμετέχουν επίσης, ο ράπερ Tyler The Creator, πραγματοποιώντας το κινηματογραφικό του ντεμπούτο του, η Φραν Ντρέσερ και οι Πεν Ζιλέτ, Odessa A'zion, Κέβιν Ο'λέαρι, Έιμπελ Φεράρα και Σάντρα Μπέρνχαρντ.

Η ταινία είναι το πιο ακριβό νέο πρότζεκτ που πωλείται στο φετινό AFM μαζί με την ταινία του Ντουέιν Τζόνσον, «The Smashing Machine», η οποία βρίσκεται στο στάδιο του post-production και είναι μια ακόμα αθλητική ιστορία.

Το γεγονός ότι η A24 επενδύει σε αυτές τις δύο παραγωγές δείχνει τις φιλόδοξες προθέσεις της. Τον Απρίλιο έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους το «Civil War» του 'Αλεξ Γκάρλαντ, με προϋπολογισμό $50 εκατ. που την καθιστά τη τρίτη πιο ακριβή ταινία της ανεξάρτητης εταιρείας παραγωγής. Σύμφωνα με το Deadline, υπάρχουν πληροφορίες ότι σχεδιάζει ακόμα μεγαλύτερες παραγωγές στο άμεσο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

