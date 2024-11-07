Η Ηλέκτρα Γεννατά είναι η μικρότερη αδερφή του Γεράσιμου Γεννατά και ηθοποιός κι η ίδια εδώ και πολλά χρόνια.

Τα δύο αδέρφια είναι πολύ αγαπημένα και δεμένα μεταξύ τους καθώς έχουν περάσει μεγάλες δυσκολίες μαζί, όταν σε πολύ μικρή ηλικία έχασαν τους γονείς τους. Ο Γεράσιμος Γεννατάς ήταν μόλις 15 όταν έχασαν τον πατέρα τους και 17 όταν έχασαν τη μητέρα τους ενώ η Ηλέκτρα αρκετά μικρότερη με τον μεγάλο της αδερφό να σηκώνει στις πλάτες του όλο το βάρος της οικογένειας αγόγγυστα.

Κι ας πέρασαν τεράστιες δυσκολίες με κατάσχεση του σπιτιού τους και σίτιση στα συσσίτια της εκκλησίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε ακόμα : Ο Σταύρος Ζαλμάς και η Θεοφανία Παπαθωμά κάνουν flashback στο «Άγγιγμα Ψυχής»

Ο ίδιος έχει αναφερθεί σε εκείνη την περίοδο της ζωής του με τεράστια αξιοπρέπεια: «Αισθάνομαι ότι δεν έζησα ποτέ τη ζωή μου στην ώρα της. Ο θάνατος των γονιών μου, που συνοδεύτηκε από εντάλματα προσωποκράτησης και κατάσχεσης του σπιτιού που μου άφησαν, μου επέβαλε να μεγαλώσω απότομα. Θέλεις - δεν θέλεις, όταν βλέπεις ένα ολόκληρο κράτος να σε κυνηγάει την ώρα που οι μίζες στις εφορίες πάνε κι έρχονται, παύεις να βλέπεις τα πράγματα με την παιδική αθωότητα. Την εφηβεία μου την πέρασα στα 35 μου. Έκανα επιπολαιότητες, δεν με ενδιέφερε η καριέρα μου».

Τα κατάφερε όμως και για τον ίδιον και για την Ηλέκτρα και φυσικά δεν θα μπορούσε να λείψει από τη δική της επίσημη πρεμιέρα στο Θέατρο Άνεσις στο έργο «Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον».

Βρέθηκε περήφανος στις πρώτες σειρές και χειροκρότησε με την καρδιά του την μικρή της οικογένειας. Εδώ μετά το τέλος της παράστασης με τον φίλο τους Κωνσταντίνο Κάππα. Τι λέτε; Μοιάζουνε;

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.