Η αποκάλυψη της Φαίης Μαυραγάνη για το τραγούδι με το οποίο νανούριζε τα παιδιά της

Τον μουσικό του δρόμου Μανώλη Ρακιντζή που βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της δημοσιότητας με την αγκαλιά που του έδωσε ο Σταύρος Ξαρχάκος ακούγοντάς τον να ερμηνεύει το κομμάτι του «Ήτανε μια φορά» στη γωνία των οδών Πανεπιστημίου και Βουκουρεστίου, φιλοξένησε η εκπομπή «Καλημέρα» και η Φαίη Μαυραγάνη.

Και με αφορμή όλα όσα έγιναν που έκαναν τον μουσικό διάσημο σε όλη την Ελλάδα μέσα σε μια μέσα η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια του ΣΚΑΙ αποκάλυψε μια τρυφερή λεπτομέρεια για την ίδια.

«Με αυτό το τραγούδι νανούριζα τα παιδιά μου. Φάλτσα , jεφάλτσα αυτό είχα διαλέξει και κάθε φορά που το ακούω με συγκινεί..» αποκάλυψε η Φαίη Μαυραγάνη ξεκινώντας την κουβέντα με τον Μανώλη Ρακιντζή που βρέθηκε στο στούντιο.

Διαβάστε ακόμα : Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: Επική απάντηση για το πώς θα ήταν η Ερατώ αν γινόταν reunion των Ψίθυρων Καρδιάς

«Τώρα που έχουν περάσει μέρες αρχίζω και το συνειδητοποιώ, το βλέπω λίγο σαν σκηνή από ταινία, δεν μπορώ να βάλω τον εαυτό μου» διηγήθηκε ο ίδιος ο μουσικός για το περιστατικό που έκανε τον γύρο του διαδικτύου.

-Καταλάβατε ποιος έρχεται;

«Όσο ερχόταν όχι, όταν έφτασε μπροστά μου ναι φυσικά. Αυτό με ρώτησε και η σύζυγός του. Δεν έχει σημασία τι μου είπε, δεν περίμενα ότι θα με αγκαλιάσει και δεν ήξερα και πώς να το διαχειριστώ εκείνα τα δευτερόλεπτα. Βρέθηκα σε μια αμηχανία, αλλά όμορφη. Έχει μια τέτοια ενέργεια αυτός ο άνθρωπος που κι από μακριά καταλαβαίνεις ότι κάτι έρχεται. Είναι ένα δοτικός άνθρωπος. Έχει κάνει τόσα και συνεχίζει να δίνει. Πήρα πολύ αγάπη από τον κόσμο και θέλω να του πω ένα ευχαριστώ του κ Ξαρχάκου για αυτή τη στιγμή. Θα ήθελα πολύ να τον γνωρίσω μόνο να κερδίσεις μπορείς από έναν τέτοιο άνθρωπο».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.