Οδύσσεια: Δείτε τον Tom Holland ως Τηλέμαχο – Οι φωτογραφίες που διέρρευσαν

Η πολυαναμενόμενη ταινία «Οδύσσεια», του Κρίστοφερ Νόλαν, συνεχίζει να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς πρόσφατα διέρρευσαν νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

Στις νέες εικόνες βλέπουμε τον διάσημο ηθοποιό Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχο, αλλά και τον σκηνοθέτη μαζί με ηθοποιούς να γυρίζουν κάποιες σκηνές. Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί πολλές λεπτομέρειες για την υπόθεση, οι φωτογραφίες ενισχύουν τις προσδοκίες γύρω από την παραγωγή και δημιουργούν συζητήσεις για την καλλιτεχνική προσέγγιση του Νόλαν στην κλασική ιστορία του Οδυσσέα.

Όπως συμβαίνει πάντα με τον Νόλαν, οι ηθοποιοί κάνουν ουρά για να δουλέψουν μαζί του και η «Οδύσσεια» δεν αποτελεί εξαίρεση, διαθέτοντας ένα τεράστιο all-star καστ. Αρκετοί συνεργάτες του Νόλαν σε προηγούμενες ταινίες του επιστρέφουν, όπως οι Ματ Ντέιμον («Οπεχάιμερ», 2023 και «Interstellar», 2014), Αν Χάθαγουεϊ («Ο Σκοτεινός Ιππότης: Η επιστροφή», 2012, «Interstellar»), Ρόμπερτ Πάτινσον («Tenet», 2020), Ελιοτ Πέιτζ («Inception», 2010), Μπιλ Ίργουιν («Interstellar»), Χιμέ Πατέλ («Tenet») και Μπένι Σαφντί («Οπεχάιμερ»).

WE FINALLY GOT SET PICS OF TOM HOLLAND ON THE SET OF THE ODYSSEY pic.twitter.com/Fv00vudchl — sabrina 🦇 (@nightwaynes) March 12, 2025

Στο καστ συμμετέχουν, επίσης, και πολλοί νέοι ηθοποιοί, όπως οι Σαμάνθα Μόρτον, Μία Γκοθ και Τζον Μπέρνθαλ, ενώ θα εμφανιστούν και πολλά ενδιαφέροντα πρόσωπα του Χόλιγουντ, από το «It» ζεύγος Τομ Χόλαντ και Ζεντάγια και τις πάντα αξιόπιστες Σαρλίζ Θερόν και Λουπίτα Νιόνγκ’ο μέχρι τους Γουίλ Γιουν Λι, Τζον Λεγκουιζάμο, Κόρεϊ Χόκινς και Νικ Ε. Ταραμπέι.

Ο Ματ Ντέιμον θα κληθεί να μπει στο μυαλό του πολυμήχανου Οδυσσέα, ο Τομ Χόλαντ θα υποδυθεί τον γιο του Οδυσσέα, Τηλέμαχο, ο Ρόμπερτ Πάτινσον θα εξουσιάζει με την τρίαινά του τις θάλασσες ως Ποσειδώνας, η λαμπερή Σαρλίζ Θερόν θα κληθεί να αποπλανήσει τον βασιλιά της Ιθάκης ως Καλυψώ, ενώ η Ζεντάγια θα είναι η θεά Αθηνά, προστάτιδα του Οδυσσέα στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην πατρίδα του.

Η «Οδύσσεια» ακολουθεί τον Έλληνα ήρωα Οδυσσέα στο ταραχώδες ταξίδι του προς την πατρίδα μετά τον Τρωικό πόλεμο. Η ιστορία γράφτηκε από τον αρχαίο Έλληνα ποιητή Όμηρο πριν από περισσότερα από 2.000 χρόνια και είναι μια από τις παλαιότερες που απολαμβάνουν ακόμη οι σύγχρονοι αναγνώστες. Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου 2026, με προϋπολογισμό που αγγίζει τα 250 εκατ. δολάρια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.