Billy Joel: Αναβάλλει την περιοδεία του μέχρι τον Ιούλιο για λόγους υγείας

Ο Μπίλι Τζόελ ακύρωσε οκτώ προγραμματισμένες συναυλίες του, τις οποίες θα πραγματοποιούσε μέχρι τον Ιούλιο, επικαλούμενος λόγους υγείας. Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο τραγουδιστής «αναμένεται να αναρρώσει πλήρως» μετά από πρόσφατη χειρουργική επέμβαση. Θα υποβληθεί σε φυσικοθεραπεία υπό την επίβλεψη των γιατρών του καθώς θα αναρρώνει, υπογραμμίζεται.

«Αν και λυπάμαι για την αναβολή των συναυλιών μου, η υγεία μου θα πρέπει να έρχεται πρώτη», ανέφερε ο θρυλικός μουσικός σε δήλωσή του. «Ανυπομονώ να επιστρέψω στη σκηνή και να μοιραστώ τη χαρά της ζωντανής εμφάνισης με τους καταπληκτικούς θαυμαστές μου. Σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας», συμπλήρωσε.

Καθώς όλες οι συναυλίες του μέχρι τα τέλη Ιουνίου έχουν πλέον αναπρογραμματιστεί -οι περισσότερες για το 2026- η επόμενη συναυλία του θα είναι στο Acrisure Stadium στο Πίτσμπουργκ στις 5 Ιουλίου.

Ο Τζόελ είχε μια άσχημη πτώση στις 22 Φεβρουαρίου κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο Mohegan Sun στο Μοντβίλ του Κονέκτικατ. Την ώρα που ερμήνευε το τραγούδι του «It's Still Rock and Roll to Me», γύρισε το μικρόφωνό του στον αέρα και έχασε την ισορροπία του, όταν το πέταξε προς το κοινό, όπως καταγράφηκε σε βίντεο θαυμαστών του. Ο ερμηνευτής παρά το ατύχημα σηκώθηκε γρήγορα, ολοκλήρωσε το τραγούδι και ερμήνευσε ακόμη ένα για το κοινό, αν και ορισμένοι θαυμαστές του εξέφρασαν την ανησυχία τους για την υγεία του. Δεν έγινε γνωστό αν η πρόσφατη χειρουργική επέμβαση που υποβλήθηκε σχετίζεται με την πτώση.

Η συναυλία του Μπίλι Τζόελ που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο 15 Μαρτίου στο Τορόντο του Καναδά, μεταφέρθηκε για τις 14 Μαρτίου 2026. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα εισιτήρια που έχουν ήδη αγοραστεί ισχύουν αυτόματα για τις νέες ημερομηνίες των συναυλιών.

Επιπλέον, μετά την επανέναρξη της περιοδείας του στις 5 Ιουλίου, ο Τζόελ αναμένεται να συνεχίσει τις υπόλοιπες προγραμματισμένες συναυλίες του μέχρι το τέλος της χρονιάς. Συγκεκριμένα, θα βρεθεί στις 18 Ιουλίου στο Yankee Stadium στο Μπρονξ, στις 8 Αυγούστου στο MetLife Stadium του Νιου Τζέρσεϊ και στις 21 Αυγούστου στο Citi Field, στο Κουίνς.

