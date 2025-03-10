Αλεξάνδρα Ταβουλάρη: Η αποκάλυψη για το διαζύγιό της και οι δυσκολίες της single μαμάς

Στην εκπομπή Μαμά-δες -που είχε για παρουσιάστρια την ηθοποιό Μαρκέλλα Γιαννάτου- μίλησε η Αλεξάνδρα Ταβουλάρη που αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι χώρισε με τον σύζυγό της, τον αρχιτέκτονα Στράτο Διακάκη αλλά και πώς είναι η ζωή ως single mum πλέον της 5χρονης Μάιρας.

Η ηθοποιός φέτος παίζει σε δύο σειρές της ΕΡΤ (Παραλία και Απαραίτητο φως) ενώ μετέχει και στο σκηνοθετικό team της Παραλίας.

«Είμαι ερωτευμένη με την κόρη μου. Την πληρώνει ο ύπνος μου για να τα καταφέρω όλα αλλά όλες οι μαμάδες περνούν δύσκολα. Ο παιδίατρος όταν έφευγα από το ιατρείο μου έλεγε "καλή δουλειά". Είχε δίκιο, το μεγάλωμα ενός παιδιού είναι μια έξτρα δουλειά. Στην καθημερινότητα υπάρχουν τύψεις αλλά όσο σκεφτόμαστε έτσι σημαίνει ότι κάτι κάνουμε καλά» ανέφερε.

Για τη ζωή μετά την απόκτηση παιδιού είπε: «Από την ώρα που ήρθε η Μάιρα είναι άλλη ζωή, εντελώς άλλη. Δεν έχεις τις ίδιες προτεραιότητες, υπάρχει ένα ένστικτο που μπαίνει μπροστά, λειτουργώ αυτόματα. Τα "θέλω" μου όλα άλλαξαν, σκέφτομαι με γνώμονα τη Μάιρα, ακόμα και το να πάω έναν καφέ έχει αντίκτυπο. Έχω χάσει αρκετό κομμάτι της προσωπικής και κοινωνικής μου ζωής αλλά δεν με απασχολεί καθόλου» είπε αρχικά.

«Μετά τον χωρισμό, και το λέω για πρώτη φορά, στην αρχή ήταν δύσκολο γιατί αλλάζουν οι ισορροπίες, έχεις παραπάνω ευθύνες, ανάγκες. Τώρα βρίσκουμε την ισορροπία- έχουμε και καλή σχέση με τον μπαμπά, προσπαθούμε να συνεννοηθούμε- η Μάιρα το έχει πάρει πολύ καλά. Πήγαμε σε παιδοψυχολόγο, κάναμε 2-3 συναντήσεις, μας εξήγησε πώς πρέπει να απευθυνθούμε στο παιδί. Ουσιαστικά αυτό που μας είπε ο άνθρωπος ότι το σημαντικό είναι να πούμε αλήθεια στο παιδί με έναν τρόπο που θα του δείξει ότι η αγάπη δεν τελειώνει και μας πρότεινε να το δούμε από τη δική μας πλευρά. Πώς θα θέλαμε να ακούσουμε τον χωρισμό των γονιών μας; Άλλη πραγματικότητα τώρα μετά τον χωρισμό, πιο δύσκολα κάποια πράγματα, πιο εύκολα άλλα αλλά σίγουρα ένα αναγκαίο βήμα» ανέφερε για τη ζωή της μετά το διαζύγιο και πώς το ανακοίνωσαν στο παιδί.

«Μετά τα 3,5 αρχίζεις και έχεις μια εντελώς διαφορετική συνεννοήση με το παιδί. Το καλοκαίρι που ήταν 4 ήπια τον πρώτο μου καφέ καθιστή στην παραλία γιατί της εξήγησα και κατάλαβε τι πρέπει να κάνει. Τα όρια τα βάζεις με υπομονή. Εκεί γύρω στα 2 παθαίνουν tantrums και μπορεί να δοκιμάσουν τα δικά σου όρια. Αν δεν φωνάξεις και δεν θυμώσεις εκείνη την ώρα, περνάει. Σε μένα λειτούργησε πολύ η συζήτηση και η ηρεμία και η εμπιστοσύνη που έρχεται από να της λες αλήθεια» είπε δίνοντας συμβουλές στη νέα μαμά Μαρκέλλα Γιαννάτου.

«Πριν από κανένα εξάμηνο οδηγούσα και η Μάιρα έβαλε τα κλάματα στο καθισματάκι της και μου είπε "δεν θέλω να γίνεις γιαγιά γιατί θα πεθάνεις" και της είπα ότι μπορεί να βρει το φίλτρο να ζήσω για πάντα! Μου αρέσουν οι συζητήσεις με τη Μάιρα. Ξέρει ότι είμαι ηθοποιός, έχει έρθει στα γυρίσματα, ξέρει τι είναι και όταν τη ρώτησε ο μπαμπάς της τι έκανε, του είπε "ησυχία". Είχε γνωρίσει τον Φοίβο Δεληβοριά στα Νούμερα και φέτος έκανε κακό χαμό να πάει να τραγουδήσει στο αποκριάτικο πάρτι του σχολείου της. Τον πήραμε τηλέφωνο, δεν πήγε γιατί δεν προλάβαινε αλλά θα πάει!» αποκάλυψε.

