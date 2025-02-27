Ο Billy Joel υπέστη μια άσχημη πτώση στη σκηνή, όταν έπεσε μπροστά στο κοινό, αφού πέταξε το μικρόφωνό του.

Ο 75χρονος τραγουδιστής έδινε συναυλία στο θέρετρο Mohegan Sun, στο Στάμφορντ του Κονέκτικατ το περασμένο Σάββατο, όταν έχασε την ισορροπία του. Ο Billy Joel ερμήνευε το τραγούδι του «It's Still Rock and Roll to Me» όταν σκόνταψε προς τα πίσω και έπεσε ανάσκελα, προκαλώντας ανησυχία στο κοινό.

Ο καλλιτέχνης βοηθήθηκε από την μπάντα του και κατάφερε να συνεχίσει το υπόλοιπο σόου και να τραγουδήσει ένα ακόμη τραγούδι για τους θαυμαστές του.

Ένας από τους παρευρισκόμενους είπε: «Έδειχνε αδύναμος περπατώντας στη σκηνή. Κάποια στιγμή, χρησιμοποιούσε τη βάση του μικροφώνου ως μπαστούνι. Ανησύχησα πολύ γι' αυτόν καθ' όλη τη διάρκεια της συναυλίας».

Η λαμπρή καριέρα του Μπίλι ως μουσικού ξεκίνησε στα μέσα του 1960, γεγονός που οδήγησε στην κυκλοφορία του ντεμπούτου στούντιο άλμπουμ, «Cold Spring Harbor» (1971).

Δεν κατάφερε όμως να αποκτήσει πραγματική απήχηση μέχρι την επιτυχία του επόμενου δίσκου του, «Piano Man» (1973), που έφτασε στο νούμερο 25 του αμερικανικού Billboard Hot 100 και στο νούμερο τέσσερα του Adult Contemporary singles chart.

Ο Joel έγινε εκατομμυριούχος με την κυκλοφορία του «Streetlife Serenade» (1974), αλλά η μεγαλύτερη επιτυχία του ήρθε με την κυκλοφορία του «The Stranger» (1977), το οποίο περιείχε τα τραγούδια «Movin' Out» (Anthony's Song), «Just The Way You Are», «She's Always a Woman», «The Stranger και Only The Good Die Young».

Μετά από 12 στούντιο άλμπουμ μεταξύ 1971 και 1993, τα περισσότερα από τα οποία έχουν γίνει πλατινένια πολλές φορές, ο Joel ανακοίνωσε την απόσυρσή του από τη σύνθεση και την ηχογράφηση του παραδοσιακού pop/rock είδους. Το τελευταίο του άλμπουμ ήταν το «River of Dreams».

Πηγή: skai.gr

