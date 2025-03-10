Η σειρά του Netflix, «Running Point» με πρωταγωνίστρια την Kate Hudson μπορεί να είναι κωμωδία όπως η ουσία του σεναρίου έχει να κάνει με σοβαρά κοινωνικά ζητήματα που αφορούν στην ισότητα γυναικών και ανδρών στην εργασία.

Στην Isla που υποδύεται η Hudson θα δοθεί μια ευκαιρία ζωής, να γίνει πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ Los Angeles Waves αλλά θα βρεθεί μπροστά σε μια σκληρή πραγματικότητα. Το πρώτο πράγμα που θα της πει η Ali, στενή της φίλη πέρα από συγχαρητήρια είναι «δεν μπορείς ποτέ να τα σκατώσεις! Το ξέρεις ότι όταν ένας άντρας παίρνει μια μεγάλη θέση μπορεί να τα πάει χάλια αλλά οι γυναίκες πρέπει να είναι τέλειες. Εκ μέρους όλων των γυναικών μην κάνεις κανένα λάθος γιατί θα είναι άσχημο για όλες μας».

Η σειρά αντλεί έμπνευση από την ιστορία της εκτελεστικής παραγωγού της, της Jeanie Buss, πρόεδρο των Los Angeles Lakers, που το 2020 έγινε η πρώτη γυναίκα κυρίαρχη ιδιοκτήτρια στο τιμόνι ομάδας που κέρδισε το πρωτάθλημα του ΝΒΑ. Ουσιαστικά καταλαβαίνουμε πώς ήταν τα πράγματα όταν ανέλαβε, το 2013, μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο χώρο, αλλά και πώς κατάφερε να αποδείξει ότι μια γυναίκα μπορεί να ηγηθεί μιας δυναστείας, παρά τα εμπόδια.

Ένα από τα βασικά ήταν και ότι οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις δεν επιτρέπεται να κάνουν λάθη, ένα πολύ μεγάλο βάρος στους ώμους τους που οι άνδρες δεν έχουν.

Η ανάγκη για τελειότητα είναι ίσως πιο εμφανής στους άνδρες αθλητές αλλά όχι π.χ. στα στελέχη εταιρειών όπου τα λάθη μιας γυναίκας τη χαρακτηρίζουν περισσότερο από ό,τι οι επιτυχίες της που αποδίδονται σε εξωγενείς παράγοντες όπως η τύχη και όχι η εργατικότητά της και οι ικανότητές της.

Στην εργασία και δη στις μεγάλες θέσεις οι γυναίκες πρέπει να αποδεικνύουν κάθε μέρα γιατί αξίζουν αυτή τη θέση ενώ για τους άνδρες είναι αυτονόητο.

Αυτή η συνθήκη απαιτεί ουσιαστικά από τις γυναίκες να φέρονται σαν άνδρες για να επιβιώσουν και να αναγνωριστούν με αποτέλεσμα ίσως να χάνουν και κάτι από τον εαυτό τους ή την προσωπική τους σφραγίδα ή ακόμα χειρότερα να αποκτούν τη φήμη της… σκύλας.

Πρόσφατη έρευνα της Adecco έδειξε ότι οι γυναίκες εργαζόμενες, ειδικά οι υψηλόβαθμες, αποχωρούν συχνότερα από ποτέ, από επιχειρήσεις και οργανισμούς που δεν τις αντιμετωπίζουν ισότιμα. Ειδικότερα, για κάθε μια γυναίκα που προσλαμβάνεται σε διευθυντική θέση, δύο γυναίκες αποχωρούν οικειοθελώς από την εργασία τους.

Επίσης, σύμφωνα με μελέτη του ΟΗΕ, οι γυναίκες αποτελούν μόνο το 35% των αποφοίτων στους τομείς της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και των Μαθηματικών (STEM) και μόνο ένας στους πέντε επαγγελματίες σε τεχνολογίες αιχμής, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, είναι γυναίκες.

Τα συμπεράσματα δικά σας...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.