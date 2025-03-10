Η Αμερικανίδα ράπερ Doechii θα λάβει το κορυφαίο Βραβείο «Γυναίκα της Χρονιάς 2025» στην ετήσια εκδήλωση Billboard Women in Music. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός, που το 2023 στην ίδια διοργάνωση, είχε αποσπάσει το Βραβείο «Rising Star», θα γράψει ιστορία ως η τρίτη καλλιτέχνιδα που κατακτά και τις δύο διακρίσεις μετά την Lady Gaga και την Ariana Grande.

Η λαμπερή τελετή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 29 Μαρτίου, στο YouTube Theater του Hollywood Park στο Λος Άντζελες, με οικοδέσποινα την ηθοποιό Λαβέρν Κοξ (Laverne Cox).

«Αφού έλαβε το Βραβείο «Rising Star» το 2023, η Doechii κέρδισε γρήγορα την αναγνώριση στη μουσική βιομηχανία για τη θαρραλέα δημιουργικότητα και το εντυπωσιακό ταλέντο της», ανέφερε η διευθύντρια σύνταξης του Billboard, Χάνα Καρπ (Hannah Karp), σε δήλωσή της.

«Με τον ήχο της να συνδυάζει διαφορετικά είδη, η Doechii επαναπροσδιορίζει τι σημαίνει να είσαι πρωτοπόρος στη μουσική βιομηχανία», συμπλήρωσε.

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη ράπερ που κερδίζει το διάσημο βραβείο που τιμά τις πιο επιδραστικές και πρωτοπόρες γυναίκες καλλιτέχνιδες, μετά τη Cardi B το 2020.

Στις προηγούμενες νικήτριες περιλαμβάνονται οι Karol G, SZA, Olivia Rodrigo, Cardi B, Billie Eilish, Ariana Grande, Selena Gomez, Madonna, Lady Gaga και Taylor Swift.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

