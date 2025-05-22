Η δοκιμασία της ορθογραφίας φάνηκε να δυσκολεύει τους συγκάτοικους στο σπίτι του Big Brother. Απόψε, Πέμπτη 22 Μαΐου στις 23.15, στο νέο επεισόδιο θα μάθουμε εάν κατάφεραν να πιάσουν τον στόχο τους και πόσα χρήματα συγκέντρωσαν για τα ψώνια της εβδομάδας.

Οι αντιδράσεις μετά τη συζήτηση της Ζωής Ασουμανάκη με τον Χρήστο Ντεντόπουλο συνεχίζονται. Ο Μπάμπης Καρατζάς της δείχνει πόσο ενοχλημένος είναι ενώ εκείνη υποστηρίζει πως έκανε αυτό που έπρεπε για να νιώθει καλά με τον εαυτό της. Ο Χρήστος Ντ. από την άλλη, λέει στη Χριστίνα Παπαδέλλη πως δεν έχει πειστεί για τις καλές και αθώες προθέσεις της Ζωής.

Ένα παιχνίδι έρχεται για να διασκεδάσει και να αναστατώσει τη ζωή των συγκατοίκων. Ένας κύβος με emojis βρίσκεται στο BB room. Ένας ένας θα μπουν στο δωμάτιο και θα πρέπει να συνδέσουν το κάθε emoji με κάποιον συγκάτοικο. Όταν ολοκληρωθεί το παιχνίδι οι συγκάτοικοι θα μάθουν το άθροισμα που συγκέντρωσαν για το κάθε emoji, δεν θα μάθουν όμως από ποιους! Ποια συγκάτοικος συγκεντρώνει τα περισσότερα… φίδια; Ο KAS βρίσκει την ευκαιρία μέσα από το παιχνίδι να αποκαλύψει στον Big Brother πως έχει ερωτικό ενδιαφέρον για την Φένια…

