Ελένη Χατζίδου: Θύμα σοβαρής τηλεφωνικής απάτης η μαμά της αλλά...

Θύμα μιας κλασικής πλέον αλλά σοβαρότατης τηλεφωνικής απάτης έπεσε και η μητέρα της Ελένης Χατζίδου στην Αλεξανδρούπολη όπως αποκάλυψε η ίδια η παρουσιάστρια στο Breakfast @Star.

Επιτήδειοι την κάλεσαν και παριστάνοντας την Ελένη Χατζίδου που δήθεν χτύπησε της ζήτησαν χρήματα. Η απάτη αυτή είναι πάρα πολύ συχνή με θύματα συνήθως μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους που τους παγιδεύουν με πρόσχημα κάποιο ατύχημα των παιδιών τους για να τους αποσπάσουν χρήματα. Τα τηλεφωνήματα μιμούνται τη φωνή των οικείων τους και συνήθως οι φωνές κλαίνε για να εντείνουν τη φόρτιση και να «τσιμπήσουν» πιο εύκολα τα θύματα.

«Πήραν το τηλέφωνο τη μαμά μου στο σταθερό με τη δική μου φωνή, με κλάματα και χαμός, και υποτίθεται λέω εγώ "έπεσα στο μπάνιο". Ο τελευταίος που θα πάρω εγώ είναι τους γονείς μου στην Αλεξανδρούπολη αν πέσω.Το πήρε ο μπαμπάς μου το τηλέφωνο και τους είπε "τώρα θα σας δείξω" και φοβήθηκαν» αποκάλυψε η παρουσιάστρια και ευτυχώς που οι γονείς της δεν «ψάρωσαν».

