Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανάδειξη του μεγάλου νικητή του Big Brother. Αυτή την τόσο ξεχωριστή βραδιά, ο Πέτρος Λαγούτης υποδέχθηκε στο live τους παλιούς συγκάτοικους, αλλά και τους συγγενείς των φιναλίστ, που βρίσκονται στο πλατό για να στηρίξουν τους δικούς τους ανθρώπους.

Ο Γιώργος Αντωνιάδης, η Ζωή Ασουμανάκη, ο Νίκος Ζαφειράκης, η Θεοφανία Νικολαΐδη και ο Χρήστος Ντεντόπουλος, μετά από 80 μέρες παραμονής στο σπίτι του BIG BROTHER, διεκδικούν το μεγάλο έπαθλο αξίας 100.000 ευρώ. Είναι οι πρωταγωνιστές του live και οι προβολείς στρέφονται επάνω τους. Το τηλεοπτικό κοινό είναι εκείνο που τους έχρισε φιναλίστ και εκείνο που αποφασίζει ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής του Big Brother!

Η διαδικασία για την ανάδειξη του νικητή βρίσκεται σε εξέλιξη. Από τους πέντε εναπομείναντες παίκτες η Ζωή Ασουμανάκη ήταν η πρώτη που είδε την πόρτα της εξόδου. Ο δεύτερος που την ακολούθησε είναι ο Γιώργος Αντωνιάδης, με τρίτη να ακολουθεί η Φένια.

