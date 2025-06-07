Λογαριασμός
Μαλβίνα Κάραλη: Όταν έκανε το τηλεοπτικό ντεμπούτο της στην ΕΡΤ (video)

Ένα διαφορετικό αφιέρωμα  

WomenOnly

Σαν σήμερα πριν από 23 χρόνια έφυγε από τη ζωή μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο και μόλις στα 50 της χρόνια η Μαλβίνα Κάραλη. Αυτή η εμβληματική μορφή της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης, η τόσο αντισυμβατική με το ιδιαίτερο χιούμορ και τη μοναδική γραφή, που υπήρξε πραγματικά αναντικατάστατη.

Η απώλειά της ήταν μεγάλο πλήγμα για τον χώρο. Και σήμερα που συμπληρώνονται 23 χρόνια από το θάνατό της, η εκπομπή "Καλημέρα Είπαμε;" της ΕΡΤ, έφερε στην επιφάνεια από το αρχείο του κρατιικού καναλιού ένα μοναδικό ντοκουμέντο.

Το ντεμπούτο της Μαλβίνας Κάραλη στην τηλεόραση στη μουσική τότε εκπομπή "Οι Νότες και τα λόγια" σε ένα αφιέρωμα για τον Θάνο Μικρούτσικ. Τόσο η Ζωή Κρονάκη, όσο και ο Τάσος Ιορδανίδης προλογίζοντας το βίντεο μίλησαν αποθεωτικά για αυτή τη μοναδική γυναίκα που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή. 

Πηγή: womenonly

