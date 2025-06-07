Μαλβίνα Κάραλη: Όταν έκανε το τηλεοπτικό ντεμπούτο της στην ΕΡΤ (video)

Σαν σήμερα πριν από 23 χρόνια έφυγε από τη ζωή μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο και μόλις στα 50 της χρόνια η Μαλβίνα Κάραλη. Αυτή η εμβληματική μορφή της δημοσιογραφίας και της τηλεόρασης, η τόσο αντισυμβατική με το ιδιαίτερο χιούμορ και τη μοναδική γραφή, που υπήρξε πραγματικά αναντικατάστατη.

Η απώλειά της ήταν μεγάλο πλήγμα για τον χώρο. Και σήμερα που συμπληρώνονται 23 χρόνια από το θάνατό της, η εκπομπή "Καλημέρα Είπαμε;" της ΕΡΤ, έφερε στην επιφάνεια από το αρχείο του κρατιικού καναλιού ένα μοναδικό ντοκουμέντο.

Το ντεμπούτο της Μαλβίνας Κάραλη στην τηλεόραση στη μουσική τότε εκπομπή "Οι Νότες και τα λόγια" σε ένα αφιέρωμα για τον Θάνο Μικρούτσικ. Τόσο η Ζωή Κρονάκη, όσο και ο Τάσος Ιορδανίδης προλογίζοντας το βίντεο μίλησαν αποθεωτικά για αυτή τη μοναδική γυναίκα που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή.

