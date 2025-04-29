Το Big Brother άνοιξε τις πόρτες του για το πρώτο επεισόδιο και τίποτα πια δεν θα είναι το ίδιο.

Δεκατρείς συγκάτοικοι βρίσκονται μέσα στο σπίτι, φέρνοντας μαζί τους προσωπικότητες, στρατηγικές και… τις πρώτες εντάσεις. Από τις πρώτες ματιές και τα πρώτα χαμόγελα μέχρι τις κρυφές συμμαχίες και τα υπονοούμενα, το παιχνίδι ξεκινά με ένταση.

Την ίδια ώρα, τρεις ακόμα συγκάτοικοι βρίσκονται σε ένα «κρυφό δωμάτιο», ένα μυστικό σημείο από όπου παρακολουθούν διακριτικά τις εξελίξεις, ακούγοντας και παρατηρώντας τα πάντα χωρίς να γίνονται αντιληπτοί.

Οι συγκάτοικοι κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν την πρώτη τους δοκιμασία! Πώς θα αξιοποιήσουν όσα έχουν δει και ακούσει; Ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν και ποια πρώτα συμπεράσματα έχουν ήδη βγάλει ο ένας για τον άλλον;

Μετά την ολοκλήρωση του επεισοδίου άνοιξε το live streaming το οποίο μπορείτε να παρακολουθήσετε μέσα από το skai.gr/tv και στο ΣΚΑΪ HYBRID πατώντας το κόκκινο κουμπί στη smart τηλεόρασή σας.

