Λένα Δροσάκη: «Ένα αυτοκίνητο με παρέσυρε και δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να δει αν είμαι καλά»

Mια ιδιαίτερα δυσάρεστη περιπέτεια έζησε η Λένα Δροσάκη και την κοινοποίησε στο Instagram στέλνοντας το δικό της μήνυμα.

Όπως έγραψε, την παρέσυρε αυτοκίνητο όταν βγήκε από το δικό της όχημα και μάλιστα ο οδηγός του δεν σταμάτησε μετά το συμβα΄ν για να δει αν είναι καλά.

«Πριν από λίγες ημέρες έζησα κάτι που μου στοίχισε. Καθώς πήγαινα να πάρω την τσάντα μου από το πίσω κάθισμα, ένα αυτοκίνητο με παρέσυρε και δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να δει αν είμαι καλά, παρόλο που ήταν περισσότερα από δυο άτομα μέσα. Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκα σοβαρά.

Πήγα στην Αστυνομία να κάνω τα καθέκαστα, αλλά δεν υπήρχαν μάρτυρες, ούτε κάμερες, οπότε έμεινε η μήνυση κατά αγνώστων και μια πικρή υπενθύμιση ότι η ανθρωπιά είναι πολύτιμη και δυστυχώς σπάνια.

Δεν πίστευα ότι θα είμαι τόσο συναισθηματική μπροστά σε κάτι τέτοιο κι όμως η αδιαφορία αυτή και η έλλειψη ενσυναίσθησης, ήταν πιο οδυνηρή από τον ίδιο τον τραυματισμό» έγραψε εμφανώς φορτισμένη η ηθοποιός.

