Μια λαμπερή βραδιά σε ένα ολοκαίνουργιο studio 600τμ.. 16 γοητευτικοί συγκάτοικοι, αποφασισμένοι να δώσουν μάχη για τη διάκριση και το έπαθλο αξίας 100.000€. Ένας μικρός «στρατός» από εργαζόμενους πίσω από τις κάμερες, περισσότεροι από 150. Και ένας εξαιρετικός παρουσιαστής, ο Πέτρος Λαγούτης, που με άποψη, χιούμορ και μερικές φορές συγκίνηση κατηύθυνε τη βραδιά. Κυριακή βράδυ, το παγκόσμιο τηλεοπτικό φαινόμενο BIG BROTHER έκανε πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ και 2.236.000 τηλεθεατές παρακολούθησαν έστω και για 1΄το πρόγραμμα. Ο μέσος όρος τηλεθέασης στο γενικό σύνολο του κοινού ήταν 14,7%, ενώ το πρόγραμμα πήρε την πρωτιά στο κοινό 18-54 με μέσο όρο 14,8%. Οι γυναίκες 25-44 έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον με μέσο όρο 18.2%, οι άντρες του ίδιου ηλικιακού group έφτασαν το 20.5% στο λεπτό, ενώ οι άντρες 65+, το 23.5%. Οι δε γυναίκες 18-24 έφτασαν το 48%!

Το πρόγραμμα είχε σημαντική αναμονή, ενώ από την έναρξή του έως τώρα, ο BIG BROTHER μονοπωλεί το ενδιαφέρον στα social media με τα hashtags #BigBrotherGR και #BBGR να καταλαμβάνουν την πρώτη θέση των δημοφιλέστερων θεμάτων συζήτησης στο Χ. Στο TOP10 βρέθηκαν επίσης το όνομα του παρουσιαστή Πέτρου Λαγούτη καθώς και των συγκατοίκων.

O BIG BROTHER ξεκίνησε τις δοκιμασίες από τα πρώτα λεπτά, αποκαλύπτοντας πως το σπίτι του έχει περισσότερα δωμάτια από αυτά που μας είχε αφήσει να δούμε! Στο κρυφό δωμάτιο του σπιτιού βρέθηκε ο Γιώργος Αντωνιάδης ο οποίος επέλεξε να έχει μαζί του τον Νίκο Ζαφειράκη και τη Χριστίνα Παπαδέλλη. Η αποστολή που τους περιμένει είναι ακόμα άγνωστη και το μόνο που γνωρίζουν είναι πως πρέπει να μην καταλάβει κανείς την παρουσία τους στο σπίτι γιατί διαφορετικά θα υπάρξουν συνέπειες!!!

Ένα κλειδωμένο διάφανο κουτί με ένα φάκελο βρίσκεται στο σαλόνι του σπιτιού – ένα σημείωμα που κρύβει πολλές ανατροπές

Η δοκιμασία για τον αρχηγό της εβδομάδας έρχεται στις οθόνες μας την Τρίτη 29/04 και φέρνει όλους τους συγκάτοικους σε ένα… κρεβάτι…

Με την ολοκλήρωση του επεισοδίου την Τρίτη, θα ανοίξει για πρώτη φορά το live streaming προσφέροντας στους τηλεθεατές τη δυνατότητα να παρακολουθούν σε αληθινό χρόνο όλα όσα διαδραματίζονται μέσα στο σπίτι του BIG BROTHER! Το live streaming θα είναι διαθέσιμο μέσα από το skaitv.gr και από το ΣΚΑΪ HYBRID στο οποίο μπορείτε να συνδεθείτε πατώντας το κόκκινο κουμπί στην smart τηλεόρασή σας.

BIG BROTHER

ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15

ΚΥΡΙΑΚΗ BIG BROTHER LIVE ΣΤΙΣ 21.00



Πηγή: skai.gr

