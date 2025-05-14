Λογαριασμός
Big Brother: Η Αργυρώ επιστρέφει στο σπίτι μετά την αποχώρηση της Στυλιάνας - Προσδοκίες και αντιπαραθέσεις (Βίντεο)

Δείτε όλα όσα συμβαίνουν στο σπίτι του BIG BROTHER σε πραγματικό χρόνο, μέσα από το live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID

BIG BROTHER

​Η οικειοθελής αποχώρηση της Στυλιάνας Αβερκίου από το BIG BROTHER ξάφνιασε τους συγκάτοικους και οδήγησε σε αλυσιδωτές εξελίξεις καθώς βάσει των κανονισμών, στο σπίτι θα πρέπει να επιστρέψει η τελευταία συγκάτοικος που αποχώρησε, η Αργυρώ Κατσιγαράκη!

Η ανακοίνωση αφήνει τους συγκάτοικους με το στόμα ανοιχτό. Κάποιοι χαίρονται και άλλοι μένουν αποσβολωμένοι!

Εν τω μεταξύ, το σπίτι έχει νέο αρχηγό, τον Γιάννη Λορένζο Κύρτση, ο οποίος καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες να μοιράσει τις αρμοδιότητες της καθημερινής καθαριότητας. Όταν οι συγκάτοικοι καλούνται να μαζέψουν την ακαταστασία των άλλων, οι αντιπαραθέσεις που προκαλούνται είναι πολλές.

Το weekly task για τον εβδομαδιαίο προϋπολογισμό του σπιτιού τους τα κάνει… μούσκεμα! Θα καταφέρουν να πετύχουν το στόχο τους;

