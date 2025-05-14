Λογαριασμός
Big Brother: Ζωή και Φένια ακόμα ισχυρίζονται πως δεν «στήνουν» ψηφοφορίες και να δούμε τι θα γίνει αν γυρίσει η Αργυρώ

Πραγματικά δεν έχει εξήγηση  

Πώς η Ζωή Ασουμανάκη και η Φένια Νικολαϊδη εξακολουθούν να προσπαθούν να πείσουν οτι δεν στήνουν ψηφοφορίες. Αλήθεια, πιστεύουν οτι δεν ακπύγονται τα όσα λένε ή δεν καταγράφονται από τις κάμερες και τα μικρόφωνα που είναι διάσπαρτα παντού αλλά και πάνω τους. Κι όμως συνεχίζουν να προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα...

Λίγο νωρίτερα μιλώντας με τον Μπάμπη και τον Δήμαρχο, συνεχίζουν τις άτυπες συνενοήσεις με τον Δημήτρη να δίνει "οδηγίες" στη Ζωή κι εκείνη να δηλώνει πως με τα αγόρια τα έχει καλά και ξέρει τι κάνει πιάνοντας και τονίζοντας το στήθος της.... Ντράπηκε και η ντροπή...

