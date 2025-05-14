Το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» «βρίσκει» την Ιθάκη του σήμερα, Τετάρτη 14 Μαΐου στις 14.45. Το νησί του Ιονίου που μας μαγεύει με τις έντονες εναλλαγές του τοπίου, τη φυσική ομορφιά, τους παραδοσιακούς οικισμούς, τις ακρογιαλιές, τα γαλαζοπράσινα νερά αλλά και τους αρχαιολογικούς θησαυρούς.

Πώς είναι να ζεις σε ένα τέτοιο εκπληκτικό μέρος; Η Ευλαμπία Ρέβη και ο Γιώργος Κουρδής το ανακαλύπτουν, παρουσιάζοντας ρεπορτάζ και συνομιλώντας με κατοίκους για την καθημερινότητα αλλά και τις δυσκολίες τους.

Μαγευτική η εικόνα της Ιθάκης από ψηλά όταν την ανακαλύπτεις κάνοντας πεζοπορία στη φύση και στα ορεινά της μέρη. Εκεί κρύβει εκπλήξεις, όπως ένα… μενίρ και ένας πεζοπορικός σύλλογος μας βοηθά να τις ανακαλύψουμε. Το όνομα του Συλλόγου: «Τραγοδοί», όχι από το τραγούδι αλλά από τους… τράγους.

Στα ξέγνοιαστα παιδικά της χρόνια στην Ιθάκη και τις φιλίες που κρατούν ακόμα μάς οδηγεί η ηθοποιός Δώρα Χρυσικού. Περπατώντας στο Βαθύ, μοιράζεται μαζί μας μαθήματα που πήρε για το σώμα της αλλά και πώς είδε ξανά το νησί της με άλλα μάτια μετά τον καρκίνο.

Προβλήματα σε διάφορα σημεία του περιφερειακού δρόμου που συνδέει το Βαθύ με τα υπόλοιπα χωριά της Ιθάκης παραμένουν σχεδόν πέντε χρόνια μετά τις καταστροφές που προκάλεσε στο νησί η κακοκαιρία Ιανός. Έργα που παραμένουν ημιτελή και κακοτεχνίες σε δρόμους που χρησιμοποιούνται καθημερινά.

Την… Ιθάκη του σε έναν παλιό ελαιώνα στον Αετό βρήκε ένα ζευγάρι Εγγλέζων και μαζί με το αγοράκι τους ζουν τη ζωή που ονειρεύτηκαν. Στην καθημερινότητά τους, οι γονείς νοικοκυρεύουν το κτήμα και ο μικρός Φράνσις το… ξενοικοκυρεύει.

Πώς ήταν η επαγγελματική σχέση της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τους συνεργάτες της και τι κρατά ένας από τους κομμωτές της από τη συνύπαρξη μαζί της; Μας τα λέει όλα ο Τηλέμαχος Κωστόπουλος που, μετά από μια πορεία πλάι σε αστέρια, έφτιαξε το δικό του «σύμπαν» πίσω στη γενέτειρά του Ιθάκη.

Δείτε το trailer:

Πηγή: skai.gr

