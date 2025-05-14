Η Αργυρώ επιστρέφει στο σπίτι του Big Brother

Η απόφαση της Στυλιάνας Αβερκίου να αποχωρήσει οικειοθελώς από το BIG BROTHER ξάφνιασε τους συγκάτοικους, που δεν είχαν αντιληφθεί την πρόθεσή της. Την 25χρονη περίμενε στο secret room ο αρραβωνιαστικός της, Φειδίας Παναγιώτου, προκειμένου να ταξιδέψουν μαζί για την Κύπρο.

Δείτε το τρέιλερ

Το γεγονός οδηγεί σε αλυσιδωτές εξελίξεις καθώς βάσει κανονισμών, στο BIG BROTHER θα πρέπει να επιστρέψει η τελευταία συγκάτοικος που αποχώρησε, η Αργυρώ Κατσιγαράκη! Η ανακοίνωση αφήνει τους συγκάτοικους με το στόμα ανοιχτό. Κάποιοι χαίρονται και άλλοι μένουν αποσβολωμένοι!

Το σπίτι έχει νέο αρχηγό, τον Γιάννη Λορένζο Κύρτση, ο οποίος καταβάλει φιλότιμες προσπάθειες να μοιράσει τις αρμοδιότητες της καθημερινής καθαριότητας. Όταν οι συγκάτοικοι καλούνται να μαζέψουν την ακαταστασία των άλλων, οι αντιπαραθέσεις που προκαλούνται είναι πολλές.

Το weekly task για τον εβδομαδιαίο προϋπολογισμό του σπιτιού τους τα κάνει… μούσκεμα! Θα καταφέρουν να πετύχουν το στόχο τους;

Πηγή: skai.gr

