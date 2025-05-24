Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Big Brother: «Έκλαψαν» με την ατάκα του Χρήστου στη Νάνσυ: «Μπορεί να με έχεις απωθημένο...» - Δείτε βίντεο

Τρίτη-Σάββατο στις 23:15, Κυριακή Big Brother LIVE στις 21:00 - Live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID για όλα όσα συμβαίνουν, σε πραγματικό χρόνο

Big Brother

Είναι γεγονός ότι ο Χρήστος Ντεντόπουλος είναι από τα πιο ακομπλεξάριστα άτομα του σπιτιού του Big Brother. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να τσαλακωθεί και με κάθε ευκαρία αποδεικνύει ότι τα έχει πολύ καλά με τον εαυτό του.

big brother

Μιλώντας με τη Νάνσυ για το ωραίο του σώμα, δεν δίστασε να σηκωθεί όρθιος και να της δείξει την κοιλιά του.

«Αν είχα αποτρίχωση θα ήμουν πιο ωραίος» είπε, ενώ λίγο αργότερα έκανε την εικασία ότι ενδεχομένως να αποτελεί ακόμα και απωθημένο της παίκτριας.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Big Brother SkaitvGR
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark