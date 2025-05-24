Είναι γεγονός ότι ο Χρήστος Ντεντόπουλος είναι από τα πιο ακομπλεξάριστα άτομα του σπιτιού του Big Brother. Δεν έχει κανένα πρόβλημα να τσαλακωθεί και με κάθε ευκαρία αποδεικνύει ότι τα έχει πολύ καλά με τον εαυτό του.

Μιλώντας με τη Νάνσυ για το ωραίο του σώμα, δεν δίστασε να σηκωθεί όρθιος και να της δείξει την κοιλιά του.

«Αν είχα αποτρίχωση θα ήμουν πιο ωραίος» είπε, ενώ λίγο αργότερα έκανε την εικασία ότι ενδεχομένως να αποτελεί ακόμα και απωθημένο της παίκτριας.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.