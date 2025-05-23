Happy Traveller στo Σάο Πάολο: Την Κυριακή 25 Μαΐου στις 16.40, στον ΣΚΑΪ

Υπερατλαντικό το επόμενο ταξίδι του Happy Traveller. Τη Κυριακή 25 Μαΐου, ο Ευτύχης και η Ηλέκτρα ταξιδεύουν στη Βραζιλία και μας προσκαλούν σε μια συναρπαστική περιπέτεια στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας και μία από τις πολυπληθέστερες στον πλανήτη: το Σάο Πάολο!

Στο Σάο Πάολο εξερευνούν την καρδιά της πόλης, διασχίζοντας την περίφημη Avenida Paulista – έναν δρόμο γεμάτο ζωή, ουρανοξύστες, μουσεία και καλλιτεχνικά δρώμενα. Επισκέπτονται το μεγάλο πάρκο Ibirapuera, έναν καταπράσινο πνεύμονα της πόλης, όπου κάνουν ποδήλατο και απολαμβάνουν τη φύση στο κέντρο της μεγαλούπολης.

Δείτε το trailer:

Η ιστορία του Σάο Πάολο αποτυπώνεται στα εντυπωσιακά του μνημεία, όπως το Μνημείο της Ανεξαρτησίας της Βραζιλίας, το εμβληματικό γλυπτό Bandeiras, ο Καθεδρικός Ναός, η παλαιότερη εκκλησία της πόλης και το ιστορικό Theatro Municipal de São Paulo. Ένα ξεχωριστό κομμάτι της πόλης είναι και η ιαπωνική συνοικία Liberdade -η μεγαλύτερη ιαπωνική κοινότητα εκτός Ιαπωνίας- που δίνει στην πόλη έναν ξεχωριστό χαρακτήρα.

Βιώνουν την καθημερινότητα των ντόπιων μέσα από μια βόλτα με το μετρό του Σάο Πάολο και περιηγούνται στον διάσημο δρόμο Beco do Batman, έναν υπαίθριο καμβά γεμάτο εκπληκτικά έργα street art. Ανεβαίνουν στο εντυπωσιακό κτίριο Samba Sky και απολαμβάνουν τη θέα που κόβει την ανάσα σε ολόκληρη την πόλη. Δεν παραλείπουν φυσικά να επισκεφτούν την κεντρική αγορά –μία πανδαισία γεύσεων και χρωμάτων- και να γευτούν τοπικά πιάτα.

Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την επίσκεψή στο στάδιο Pacaembu και στο εξαιρετικό Μουσείο Ποδοσφαίρου, αφιερωμένο στο εθνικό πάθος των Βραζιλιάνων. Για τους μικρούς και μεγάλους εξερευνητές, το Μουσείο Catavento προσφέρει γνώση, παιχνίδι και αλληλεπίδραση μέσα από εντυπωσιακές επιστημονικές και εκπαιδευτικές εκθέσεις.

Ένα επεισόδιο γεμάτο ενέργεια, εικόνες και αυθεντική βραζιλιάνικη κουλτούρα.

