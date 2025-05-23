Big Brother: Τέσσερις υποψήφιοι προς αποχώρηση - Ένταση μεταξύ Χρήστου και Μπάμπη, συγκίνηση για τη Nancy (Βίντεο)

Τα emojis που μοιράστηκαν εχθές από τους συγκάτοικους έδωσαν μία πρώτη εικόνα για το κλίμα που επικρατεί στο σπίτι του BIG BROTHER.

Απόψε, έρχεται στις οθόνες μας η ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψήφιων προς αποχώρηση. Θα υπάρξει ταύτιση με τα emojis ή τα γεγονότα της ημέρας θα επηρεάσουν την εξέλιξή της;

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος επανέρχεται σε ένα θέμα που είχε υποσχεθεί στη Μαρικέλλυ πως δεν θα ανοίξει ξανά. Τι είναι αυτό που τον κάνει να τσακωθεί ξανά με τον Μπάμπη Καρατζά; Μετά την ένταση ο Μπάμπης αποφασίζει να κάνει μία κουβέντα με την Μαρικέλλυ για να της πει τη δική του πλευρά. Η Ζωή Ασουμανάκη όμως δεν βλέπει με καλό μάτι αυτή την προσέγγιση και αντιδρά.

Η Nancy Tawby μπαίνει στο BB Room για να μιλήσει με βιντεοκλήση με την κόρη της, ένα έπαθλο που της παραχώρησε ο Χρήστος Ντ.. Μαμά και παιδί βλέπονται και μιλάνε μετά από σχεδόν ένα μήνα και η συγκίνηση κυριαρχεί.

Οι ανθρώπινες σχέσεις εξελίσσονται και αλλάζουν στο σπίτι του BIG BROTHER.

