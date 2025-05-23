Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Big Brother: Τέσσερις υποψήφιοι προς αποχώρηση - Ένταση μεταξύ Χρήστου και Μπάμπη, συγκίνηση για τη Nancy (Βίντεο)

Τρίτη-Σάββατο στις 23:15, Κυριακή Big Brother LIVE στις 21:00 - Live streaming στο skai.gr/tv και το ΣΚΑΪ HYBRID για όλα όσα συμβαίνουν, σε πραγματικό χρόνο

big_brother

Τα emojis που μοιράστηκαν εχθές από τους συγκάτοικους έδωσαν μία πρώτη εικόνα για το κλίμα που επικρατεί στο σπίτι του BIG BROTHER.

Απόψε, έρχεται στις οθόνες μας η ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψήφιων προς αποχώρηση. Θα υπάρξει ταύτιση με τα emojis ή τα γεγονότα της ημέρας θα επηρεάσουν την εξέλιξή της; 

Big Brother

Ο Χρήστος Ντεντόπουλος επανέρχεται σε ένα θέμα που είχε υποσχεθεί στη Μαρικέλλυ πως δεν θα ανοίξει ξανά. Τι είναι αυτό που τον κάνει να τσακωθεί ξανά με τον Μπάμπη Καρατζά; Μετά την ένταση ο Μπάμπης αποφασίζει να κάνει μία κουβέντα με την Μαρικέλλυ για να της πει τη δική του πλευρά. Η Ζωή Ασουμανάκη όμως δεν βλέπει με καλό μάτι αυτή την προσέγγιση και αντιδρά. 

big brother

Η Nancy Tawby μπαίνει στο BB Room για να μιλήσει με βιντεοκλήση με την κόρη της, ένα έπαθλο που της παραχώρησε ο Χρήστος Ντ.. Μαμά και παιδί βλέπονται και μιλάνε μετά από σχεδόν ένα μήνα και η συγκίνηση κυριαρχεί. 

Οι ανθρώπινες σχέσεις εξελίσσονται και αλλάζουν στο σπίτι του BIG BROTHER

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: SkaitvGR Big Brother
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark