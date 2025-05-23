«Η Ελλάδα ψηφίζει» σε ρυθμούς Final 4 - Σάββατο στις 21:00 στον ΣΚΑΪ

Η πιο κεφάτη και διαδραστική τηλεοπτική παρέα συναντιέται κάθε Σαββατόβραδο στο «Η Ελλάδα ψηφίζει», ψηφίζει και κερδίζει! Αυτό το Σάββατο 24 Μαΐου στις 21.00, ο Χρήστος Κούτρας και ο Γιάννης Ντσούνος καλωσορίζουν στο πλατό δύο νέες ομάδες.

Μία γυναικοπαρέα μαμάδων συναντά μία παρέα αντρών επιχειρηματιών! Ποια από τις δύο ομάδες θα καταφέρει να πιάσει τον παλμό του τηλεοπτικού κοινού και να καταλάβει πώς έχει ψηφίσει;

Το final-4 της Euroleague που αποτελεί έμπνευση για τους απανταχού φιλάθλους δεν θα μπορούσε να μην εμπνεύσει ορισμένες από τις ερωτήσεις του τηλεπαιχνιδιού-σόου.

Ωστόσο, η καθημερινότητα και τα θέματά της είναι οι πρωταγωνιστές του «Η Ελλάδα ψηφίζει»:

Πρέπει τα πατίνια να επιτρέπονται στους δρόμους; Ναι / Όχι

Η επιλογή κατεύθυνσης στο λύκειο πρέπει να είναι απόφαση:

Του παιδιού / Των γονιών / Κοινή

Μερικές μέρες μας χωρίζουν από την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Είναι λογικό λοιπό να αναρωτηθούμε:

Στην παραλία «πεθαίνεις» για: Καρπούζι / Καφέ / Παγωτό / Μπύρα

Οι ερωτήσεις είναι viral, οι απαντήσεις είναι αναπάντεχες και τα κέρδη είναι πολλά! Κατέβασε την ειδική εφαρμογή μέσα από το ielladapsifizei.gr , γίνε μέλος της πιο διαδραστικής παρέας της ελληνικής τηλεόρασης και μπες στο παιχνίδι!

Δείτε το τρέιλερ:

