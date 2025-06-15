Το live του Big Brother με παρουσιαστή τον Πέτρο Λαγούτη είναι γεμάτο ανατροπές απόψε, Κυριακή 15 Ιουνίου στις 22.30 στον ΣΚΑΪ.
Δείτε trailer:
Αυτή την εβδομάδα στο σπίτι επέστρεψε για λίγο η Διονυσία Κούκιου προκειμένου να αποχαιρετήσει τους συγκάτοικούς της που δεν είχε προλάβει κατά την έκτακτη αποχώρησή της. Απόψε η δυναμική περσόνα έρχεται στο πλατό του Big Brother για να αφηγηθεί τα όσα έζησε κατά την επίσκεψή της αλλά και να προσφέρει τη δική της ματιά στα γεγονότα.
Καλεσμένος και ο Dada, ο αγαπημένος Ιταλός του σπιτιού επιστρέφει στο πλατό για να μιλήσει για όσα έχει παρακολουθήσει αλλά και για να αναλύσει τα συμβάντα μέσα από την δική του οπτική.
Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, Γιώργος Λάγιος, ξέρει πώς να φωτίζει συναισθήματα και σκέψεις πίσω από τα γεγονότα και αυτό θα κάνει και απόψε με όλα όσα παρακολουθήσαμε αυτή την εβδομάδα.
Ο Νίκος Ζαφειράκης μπήκε στο ειδικό δωμάτιο και χάραξε τη δική του συγκινητική «γραμμή ζωής». Η απώλεια των γονιών του σε μικρή ηλικία, το μεγάλωμά του από τη γιαγιά, ο ρόλος που έχουν παίξει τα αδέλφια του στη ζωή του, οι προσπάθειες για να σπουδάσει είναι λίγα μόνο από όσα θα τον παρακολουθήσουμε να αφηγείται.
Μόλις κλείσουν οι γραμμές ένας ή μία συγκάτοικος θα αποχωρήσει από το Big Brother. KAS, Χριστίνα Παπαδέλλη ή Ανδρέας Μπαρόλας θα είναι το όνομα που θα γράφει η κάρτα της αποχώρησης;
Λίγο πριν την ολοκλήρωση του live μία ακόμα ανατροπή περιμένει τους συγκάτοικους… Τι έχει σκεφτεί ο Big Brother αυτή τη φορά;
ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 22.30 ΣΤΟΝ ΣΚΑΪ
ΤΡΙΤΗ ΕΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ ΣΤΙΣ 23.15
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.