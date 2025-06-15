Το live του Big Brother με παρουσιαστή τον Πέτρο Λαγούτη είναι γεμάτο ανατροπές απόψε, Κυριακή 15 Ιουνίου στις 22.30 στον ΣΚΑΪ.

Αυτή την εβδομάδα στο σπίτι επέστρεψε για λίγο η Διονυσία Κούκιου προκειμένου να αποχαιρετήσει τους συγκάτοικούς της που δεν είχε προλάβει κατά την έκτακτη αποχώρησή της. Απόψε η δυναμική περσόνα έρχεται στο πλατό του Big Brother για να αφηγηθεί τα όσα έζησε κατά την επίσκεψή της αλλά και να προσφέρει τη δική της ματιά στα γεγονότα.

Καλεσμένος και ο Dada, ο αγαπημένος Ιταλός του σπιτιού επιστρέφει στο πλατό για να μιλήσει για όσα έχει παρακολουθήσει αλλά και για να αναλύσει τα συμβάντα μέσα από την δική του οπτική.

Ο σύμβουλος ψυχικής υγείας, Γιώργος Λάγιος, ξέρει πώς να φωτίζει συναισθήματα και σκέψεις πίσω από τα γεγονότα και αυτό θα κάνει και απόψε με όλα όσα παρακολουθήσαμε αυτή την εβδομάδα.

Ο Νίκος Ζαφειράκης μπήκε στο ειδικό δωμάτιο και χάραξε τη δική του συγκινητική «γραμμή ζωής». Η απώλεια των γονιών του σε μικρή ηλικία, το μεγάλωμά του από τη γιαγιά, ο ρόλος που έχουν παίξει τα αδέλφια του στη ζωή του, οι προσπάθειες για να σπουδάσει είναι λίγα μόνο από όσα θα τον παρακολουθήσουμε να αφηγείται.

Μόλις κλείσουν οι γραμμές ένας ή μία συγκάτοικος θα αποχωρήσει από το Big Brother. KAS, Χριστίνα Παπαδέλλη ή Ανδρέας Μπαρόλας θα είναι το όνομα που θα γράφει η κάρτα της αποχώρησης;

Λίγο πριν την ολοκλήρωση του live μία ακόμα ανατροπή περιμένει τους συγκάτοικους… Τι έχει σκεφτεί ο Big Brother αυτή τη φορά;

