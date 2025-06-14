Άρης Καβατζίκης: Το κόψιμο του «Πάμε Δανάη», η θλίψη και η ψυχανάλυση για να αντέχει τη ζωή στην τηλεόραση

Αν κάτι είναι αναμφισβήτητο για τον Άρη Καβατζίκη - πέρα από το ταλέντο του στη δουλειά - είναι η έμφυτη ευγένειά του. Είτε σ' αρέσει, είτε όχι τηλεοπτικά δεν μπορείς να μην παραδεχτείς πως ο Άρης δεν είναι ένα συμβατικό πρόσωπο στην τηλεοπτική πραγματικότητα. Έχει ένα άλλο, σπάνιο class... Και έτσι είναι ως άνθρωπος και μπροστά και πίσω από τις κάμερες.

Και με αυτή την ευγένεια αντιμετωπίζει τα πάντα. Ακόμα και αυτά που τον ζορίζουν. Όπως το φετινό ξαφνικό κόψιμο της εκποομπής "Πάμε Δανάη" και το τέλος των ωραίων χρόνων που πέρασε εντός κι εκτός τηλεοπτικού αέρα στην εν λόγω εκππομπή και συνεργασία. Ο ίδιος καλεσμένος στην εκπομπή "Καλύτερα Αργά" μίλησε και για αυτό και για τα σχόλια που ακούστηκαν για το οτι το...γλέντησαν, αλλά και για όλα όσα έχει ακούσει και πει κι ο ίδιος για την τηλεόραση στην πορεία των χρόνων.

«Με παρουσιάζουν ως τηλεοπτικό προϊόν, ποτέ όμως δεν θεώρησα τον εαυτό μου κατεστημένο στην τηλεόραση. Έχω μιλήσει αρνητικά για το υποτιθέμενο ελληνικό lifestyle, ενώ το έχω υπηρετήσει. Το “κακό” κατεστημένο στην τηλεόραση είναι η αυτοαναφορικότητα», είπε αρχικά ο Άρης Καβατζίκης

Ενώ όταν η κουβέντα πήγε στο κόψιμο της εκπομπής και τα σχόλια που δέχτηκε απάντησε:

«Στεναχωρήθηκα πολύ που τελείωσε το "Πάμε Δανάη!". Επειδή έγινε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι... Υπέφερα στο πάρτι που έγινε στο τέλος της εκπομπής. Το στιγμιότυπο με τη Βίκυ Σταυροπούλου είναι που με κουβάλησε από την καρέκλα. Υπήρξαν συνάδελφοι στην τηλεόραση που μιλούσαν για το "πόσο αυτοί οι άνθρωποι είναι ανώριμοι και γιορτάζουν". Καθόλου δεν γιορτάσαμε που κόπηκε η εκπομπή ή ολοκληρώθηκε πρόωρα. Προσωπικά γιόρτασα την ολοκλήρωση ενός πενταετούς κύκλου... Δεν γιορτάσαμε, μέσα μας κλάψαμε. Δεν είναι ευχάριστο να ολοκληρώνεται κάτι πρόωρα».

Οι άνθρωποι της τηλεόρασης και οι συμπεριφορές τους πάντα τον εκπλήσσουν, οι ίδιος εξηγεί τι έχει παρατηρήσει στα χρόνια που είναι στην TV:

«Είμαι πολύ περισσότερα χρόνια στη δημοσιογραφία απ’ ότι στην τηλεόραση. Τι έχω παρατηρήσει… Στην τηλεόραση παρατηρώ μια απίστευτη ανακύκλωση. Από τους οπερατέρ και αυτούς που κάνουν σκηνοθεσία μέχρι τα στελέχη… Οι παρουσιάστριες και οι παρουσιαστές θα κάνουν ένα γύρο στα κανάλια… Το να μπουν καινούργιοι άνθρωποι δεν είναι και πολύ εύκολη διαδικασία. Είναι λίγοι αυτοί που θα κάνουν τη ρηξικέλευθη κίνηση. Οι ευκαιρίες που δίνονται πολλές φορές είναι περισσότερες. Ξεχνάμε πολύ εύκολα. Είναι θέμα χαρακτήρων και ανρθώπων. Υπάρχουν άνθρωποι που μόλις ανάβουν οι προβολείς μεταμορφώνονται μεταλλάσσονται».

Ενώ σχολιάζει και τα δικά του λόγια περί τοξικότητας και βρώμικου χώρου:

«Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που έχω ατσάλινο στομάχι. Εκπαιδεύομαι με τα χρόνια να αντέχω οτιδήποτε αρνητικό ακουστεί για μένα. Ξοδεύω ώρες και χρήμα κάνοντας ας πούμε ψυχανάλυση, για να αντέχω αυτό που είναι η τηλεόραση. Δεν είναι εύκολο μετερίζι. Όταν βγήκα και είπα ότι είναι το πιο τοξικό μέσο… ότι είναι βρώμικος χώρος.. Είναι πολλά τα χρόνια και έχουν δει πολλά τα μάτια μου. Θα ανακαλέσω το βρώμικος χώρος, το τοξικός δε θα το ανακαλέσω με τίποτα…»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.