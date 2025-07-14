Η αποχώρηση του Χρήστου Γκικουρία από το 12ο live του BIG BROTHER αποκάλυψε τους επτά συγκατοίκους που περνάνε στον ημιτελικό! Ο Γιώργος Αντωνιάδης, η Ζωή Ασουμανάκη, ο Νίκος Ζαφειράκης, η Αργυρώ Κατσιγαράκη, η Θεοφανία Νικολαΐδη, ο Χρήστος Ντεντόπουλος και η Nancy Tawby βρίσκονται πλέον πολύ κοντά στο μεγάλο έπαθλο.

Ο συγκάτοικος που αποχώρησε μία ανάσα από το τέλος, δεν έκρυψε τη στεναχώρια του στην πρώτη συνέντευξη στο πλατό του BIG BROTHER δηλώνοντας πως ο στόχος του ήταν να φτάσει στον τελικό. «Το έζησα, είμαι γεμάτος» παραδέχτηκε και συνέχισε λέγοντας: «Από σήμερα ξεκινάει για εμένα το “παιχνίδι” γιατί θέλω να καταφέρω πολλά.»

Καλεσμένοι στο 12ο live ήταν η Σοφία Δανέζη και ο Μπάμπης Καρατζάς, οι οποίοι την εβδομάδα που μας πέρασε μπήκαν μέσα στο σπίτι στο πλαίσιο της εβδομαδιαίας δοκιμασίας, καθώς και η Χριστίνα Παπαδέλλη η οποία είχε αποχωρήσει από το BIG BROTHER την Κυριακή 06.07.

Μία μικρή έκπληξη περίμενε τη Ζωή Ασουμανάκη την ώρα του live καθώς στο κοινό ήταν και η μητέρα της.

Η αποχώρηση του Χρήστου Γκικουρία στεναχώρησε αρκετούς από τους συγκάτοικους. Περισσότερο έδειξε να επηρεάζεται ο Χρήστος Ντεντόπουλος που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του την ώρα του αποχαιρετισμού.

Η εβδομάδα που θα κορυφωθεί με τον ημιτελικό ξεκινάει στο σπίτι του BIG BROTHER με νέο επεισόδιο την Τρίτη 15 Ιουλίου, στις 23.15, στον ΣΚΑΪ. Νέες προκλήσεις περιμένουν τους συγκάτοικους αυτή την κρίσιμη εβδομάδα. Πώς θα αντιδράσουν σε όσα έχει ετοιμάσει για εκείνους ο BIG BROTHER;

