Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

H Μαρίνα Σάττι εκνευρίστηκε με θεατή σε συναυλία της: «Δεν ψήνεσαι ε; Γιατί δεν φεύγεις;» - Τσακωμός για ένα χασμουρητό; (video)

Την έντονη ενόχληση της Μαρίνας Σάττι προκάλεσε θεατής όσο εκείνη βρισκόταν στη σκηνή. Του πρότεινε να φύγει... 

Μαρίνα Σάττι

Ένα απρόοπτο συμβάν «χάλασε» το ευχάριστο κλίμα στη συναυλία της Μαρίνας Σάττι στο Fiesta Voio 2025, στη Σιάτιστα, όπου εμφανίστηκε η γνωστή καλλιτέχνιδα, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδείας «POP TOUR». Σε βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρίνα Σάττι ακούγεται να λέει σε έναν θεατή που βρίσκεται μπροστά: «Δεν ψήνεσαι ε; Γιατί δεν φεύγεις; Περιμένεις να έρθει ο επόμενος ε; Α εντάξει», με την αντίδρασή της να γίνεται «viral» και να προκαλεί εντύπωση, κυρίως από την επιλογή της τραγουδίστριας να δώσει έκταση.

@filiiiiiiilippossss #fyp #virallll #fyppp #mpesfypgamw #satti #tap ♬ original sound - 𝓕𝓲𝓵𝓲𝓹𝓹𝓸𝓼𝓼𝓼🫨

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διάσημη καλλιτέχνιδα φέρεται να ενοχλήθηκε όταν είδε κάποιον από το κοινό να χασμουριέται όσο εκείνη βρισκόταν στη σκηνή, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Μάντισσα». Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Μαρίνα Σάττι δεν έχει σχολιάσει το συγκεκριμένο περιστατικό. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μαρίνα Σάττι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
69 0 Bookmark