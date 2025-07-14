H Μαρίνα Σάττι εκνευρίστηκε με θεατή σε συναυλία της: «Δεν ψήνεσαι ε; Γιατί δεν φεύγεις;» - Τσακωμός για ένα χασμουρητό; (video)

Ένα απρόοπτο συμβάν «χάλασε» το ευχάριστο κλίμα στη συναυλία της Μαρίνας Σάττι στο Fiesta Voio 2025, στη Σιάτιστα, όπου εμφανίστηκε η γνωστή καλλιτέχνιδα, στο πλαίσιο της καλοκαιρινής της περιοδείας «POP TOUR». Σε βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, η Μαρίνα Σάττι ακούγεται να λέει σε έναν θεατή που βρίσκεται μπροστά: «Δεν ψήνεσαι ε; Γιατί δεν φεύγεις; Περιμένεις να έρθει ο επόμενος ε; Α εντάξει», με την αντίδρασή της να γίνεται «viral» και να προκαλεί εντύπωση, κυρίως από την επιλογή της τραγουδίστριας να δώσει έκταση.
@filiiiiiiilippossss #fyp #virallll #fyppp #mpesfypgamw #satti #tap ♬ original sound - 𝓕𝓲𝓵𝓲𝓹𝓹𝓸𝓼𝓼𝓼
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διάσημη καλλιτέχνιδα φέρεται να ενοχλήθηκε όταν είδε κάποιον από το κοινό να χασμουριέται όσο εκείνη βρισκόταν στη σκηνή, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Μάντισσα». Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Μαρίνα Σάττι δεν έχει σχολιάσει το συγκεκριμένο περιστατικό.
